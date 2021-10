Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện để đón khách du lịch

Tỉnh Quảng Ninh đã xác định tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương với 3 chủ thể chính là nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Trong đó, trọng tâm là người dân, doanh nghiệp phải là trung tâm trong phòng, chống dịch trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đề xuất một số giải pháp về đón khách ngoại tỉnh dự kiến từ 1/11/2021. Theo đó, Hiệp hội đề xuất chỉ đón và phục vụ khách từ các vùng có nguy cơ thấp và trung bình (vùng xanh) theo QĐ 4800 của Bộ Y tế ngày 12/10/2021.

Khách phải đảm các bảo điều kiện: Hoặc đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19; hoặc mới tiêm 1 mũi thì phải test nhanh và có kết quả âm tính. Nếu du khách chưa tiêm mũi nào thì phải có xét nghiệm PCR âm tính.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, người từ các vùng trên vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế theo quy định, nhưng các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch có quyền đón và cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách nào, trên cơ sở đảm bảo an toàn cho cộng đồng, doanh nghiệp và du khách.

Đại diện Công ty CP phát triển Tùng Lâm, đơn vị có khu nghỉ dưỡng 5 sao trên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, cho biết công ty sẽ chỉ đón khách từ vùng xanh, đã tiêm 2 mũi vaccine; nếu tiêm 1 mũi thì phải có xét nghiệm nhanh âm tính; chưa tiêm mũi nào thì phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR.

“Chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn cho du khách, cho cộng đồng và cho bản thân chúng tôi. Bản thân du khách cũng luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, có an toàn thì họ mới đến,” đại diện Công ty CP phát triển Tùng Lâm chia sẻ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Ninh vẫn còn nhiều băn khoăn. “Hiện, người từ vùng 1, 2 vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế và lịch trình di chuyển qua PC-Covid. Khách du lịch vào Quảng Ninh, dù không được nghỉ ở khách sạn, hay thuê tàu tham quan vịnh Hạ Long, nhưng vẫn được đi lại thoải mái ở những nơi công cộng thì mọi sự cẩn thận của doanh nghiệp có thể là vô ích,” một chủ tàu du lịch đặt vấn đề.

Tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch đón khách du lịch nội tỉnh và ngoại tỉnh với mục tiêu trong quý IV/2021 đón 2 triệu lượt khách.

Ngoài ra, theo một số công ty lữ hành, hiện, tỉ lệ tiêm 2 mũi ở các tỉnh, thành khác vẫn rất thấp, trong khi nếu phải xét nghiệm thì có thể du khách sẽ đắn đo khi quyết định đi du lịch. “Mấy hôm nay ở một số tỉnh, thành miền Bắc lại xuất hiện nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng. Nếu không có biện pháp kiểm soát du khách thì nguy cơ rất lớn,” ông Nguyễn Thế Huệ nhận định.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đề xuất khuyến khích khách đi theo tour khép kín để dễ kiểm soát. Hiệp hội cũng đề nghị Bộ VHTTDL và tỉnh Quảng Ninh sớm ban hành các tiêu chí tạm thời đón và phục vụ du khách để các doanh nghiệp làm căn cứ thực hiện.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, cho biết đầu tháng 11 tới, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh phối hợp mở lại sẽ mở các tour khép kín dành cho người dân nội tỉnh, trao đổi khách giữa hai địa phương sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Theo văn bản hợp tác đã được ký, hai địa phương ưu tiên tập trung mở các tour khép kín dành cho người dân nội tỉnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành khai thác du khách từ các tập đoàn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các đơn vị nội vùng; khuyến khích các du khách tiêm đủ vaccine và có xét nghiệm nCoV đi du lịch.

Hải Phòng và Quảng Ninh cũng thống nhất xây dựng chương trình xúc tiến du lịch chung để khai thác khách từ Hà Nội cũng như các khách đến từ các khu công nghiệp, khu kinh tế của các tỉnh, thành phố an toàn với Covid-19.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch đón khách du lịch nội tỉnh và ngoại tỉnh với mục tiêu trong quý IV/2021 đón 2 triệu lượt khách. Để đạt được mục tiêu này, Sở Du lịch Quảng Ninh ban hành kế hoạch thu hút và phục hồi khách du lịch ngoài tỉnh đến tham quan các danh lam, thắng cảnh. Hơn 50 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch được đưa ra dự kiến thu hút được doanh thu khoảng 1.300 - 1.400 tỷ đồng.

Song song đó, Quảng Ninh tổ chức lại kiểm soát tại các chốt kiểm soát, đưa máy quét mã QR tự động, nâng cao công suất thực hiện kiểm tra khai báo y tế, nâng hiệu lực phiếu xét nghiệm rRT-PCR từ 48 lên 72 giờ. Sở Giao thông Vận tải tổ chức mở lại 73 tuyến xe khách liên tỉnh đến 15 địa phương, xây dựng quy trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách.