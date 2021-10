Du lịch Việt dự kiến mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế từ 6/2022

Để tái khởi động hoạt động du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá-Thể thao- Du lịch, nhấn mạnh đặc biệt phương châm: "An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn". Không chỉ mở cửa cho du khách trong nước, lộ trình này còn dự kiến về thời gian mở cửa lại hoàn toàn cho du khách quốc tế.

Để sớm khôi phục hoạt động du lịch, góp phần thực hiện các mục tiêu phục hồi, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương quan tâm, sớm có chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch duy trì hoạt động, khôi phục hoạt động kinh doanh, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch... Liên kết xây dựng các chương trình, gói sản phẩm du lịch an toàn, điểm đến an toàn; mô hình du lịch an toàn tại các địa điểm tương đối biệt lập, sử dụng dịch vụ khép kín, không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng.

Mở cửa đón khách với lộ trình cụ thể, từng bước chắc chắn, giải pháp hiệu quả: Trước hết khuyến khích khách trong nội tỉnh; tiếp đến là trao đổi khách giữa các địa phương an toàn (giữa các điểm đến an toàn); từng bước mở rộng thu hút khách từ các địa phương trong cả nước.

Dự kiến từ tháng 11/2021 sẽ triển khai đón khách nội địa từ các địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19 gắn với quy trình phòng chống dịch an toàn như tiêm vaccine, xét nghiệm RT-PCR/test nhanh, thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế, quét mã QR, ứng dụng PC-Covid, nhưng vẫn bảo đảm sự linh hoạt, thuận lợi cho khách du lịch.

Du lịch nội tỉnh, nội địa sẽ là ưu tiên trong thời điểm này, sau đó sẽ mở dần ra các hoạt động thí điểm đón khách quốc tế.

Với khách quốc tế, Tổng cục Du lịch dự kiến thí điểm đón khách quốc tế vào Phú Quốc từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Sau đó mở rộng thí điểm đón khách quốc tế ra một số điểm đến khác đáp ứng yêu cầu từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022, như Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngày 7/10, có thêm Thanh Hóa đề xuất lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch muốn được sớm thí điểm đón khách quốc tế vào cuối năm nay.

Trong khi nhiều địa phương hào hứng với kế hoạch khởi động lại thị trường du lịch, thì cũng có nhiều địa phương thận trọng hơn, chủ yếu là lo lắng về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Một số tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang… cho biết đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch để đón khách nội địa ngay khi cho phép hoạt động trở lại. Đà Nẵng đưa ra thời gian dự kiến đón khách trong nước là tháng 6/2022, Bình Định đưa ra kế hoạch thí điểm khởi động lại du lịch trên bán đảo Phương Mai, nhưng chỉ dành cho khách nội địa và dự kiến từ tháng 1/2022…

Kế hoạch đón khách du lịch trở lại cũng đang khiến các địa phương và doanh nghiệp du lịch băn khoăn với bộ tiêu chí du lịch an toàn, vì hiện nay mỗi địa phương lại có những tiêu chí riêng. Bên cạnh đó, hiện nay bên cạnh một số ít địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 đạt 95% trong toàn dân, thì cũng có những nơi mới chỉ đạt 20% tiêm mũi 1 cho nhân viên ngành du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thể thao- Du lịch Đoàn Văn Việt khẳng định du lịch nội tỉnh, nội địa sẽ là ưu tiên trong thời điểm này, sau đó sẽ mở dần ra các hoạt động thí điểm đón khách quốc tế. Để sớm đưa du lịch hoạt động trở lại, Bộ Văn hoá-Thể thao- Du lịch sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của các địa phương để có những chính sách, hỗ trợ kịp thời như đẩy các hoạt động liên bộ, liên ngành, sớm có quy định về "thẻ xanh Covid", "hộ chiếu vaccine". Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ tới các thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam.