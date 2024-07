Quảng Ninh đứng trong top đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh đạt 30.774 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 21.324 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9.450 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng chi ngân sách của địa phương 6 tháng đầu năm đạt 10.769 tỷ đồng, bằng 37% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 48.035 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn địa bàn Quảng Ninh đạt 1,594 tỷ USD, bằng 141% kế hoạch 6 tháng đầu năm, đạt 51,6% kế hoạch năm 2024 (thu hút 3 tỷ USD). Trong đó, có 23 dự án cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt 1.358 triệu USD và 16 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 199 triệu USD.

Thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách tính đến ngày 18/6/2024 đạt trên 9.658 tỷ đồng, bằng 15,8% kế hoạch năm (61.500 tỷ đồng).

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh với mức tăng 36,38% so với 6 tháng đầu năm 2023. Một số ngành có chỉ số tăng cao như sản xuất thiết bị điện, sản phẩm từ cao su, plastic, vải dệt kim...

Về du lịch, Quảng Ninh đã đón hàng chục chuyến tàu biển quốc tế mang theo khách du lịch đến từ các thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc. Từng bước mở ra cơ hội phát triển du lịch tàu biển quanh năm, thúc đẩy thị trường khách quốc tế của Quảng Ninh.

Kết quả, 6 tháng đầu năm tổng lượng du khách quốc tế tới Quảng Ninh đạt gần 2 triệu lượt, tăng 140% so với cùng kỳ, chủ yếu từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Australia, Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

Tổng khách du lịch cả nội địa và quốc tế đến Quảng Ninh 6 tháng đầu năm ước đạt 10,4 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong 2 quý còn lại của năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm 2024: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Cũng theo ông Cao Tường Huy, Quảng Ninh Quyết tâm hoàn thành các nhóm nhiệm vụ như: phấn đấu tốc độ tăng trường GRDP cả năm đạt 10,9%; nguồn thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm đạt 24,824 tỷ đồng, cả năm không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%.

Phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng cuối năm đạt khoảng 1,5 tỷ USD, cả năm đạt ít nhất 3 tỷ USD; tổng số khách du lịch 6 tháng cuối năm đạt trên 7 triệu lượt khách, cả năm đạt trên 17 triệu lượt.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng như: Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, xây dựng hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc, cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 9 đạt tối thiểu 80% và hết năm 2024 đạt 100% kế hoạch cả năm.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm. Tập trung phát triển dịch vụ tổng hợp, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường…