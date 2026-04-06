TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

Thiên Di

06/04/2026, 08:38

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm với quy mô 33 ha, dự kiến phục vụ khoảng 15.000 người...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa gắn với công viên hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo nội dung được phê duyệt, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 33,04 ha, nằm trong lõi hồ trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây Bắc giáp đường Tố Hữu và phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Mục tiêu của Đồ án nhằm cụ thể hóa định hướng điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, đồng thời, bố trí các công trình trọng điểm mang tính biểu tượng và chức năng của đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong đó bao gồm trung tâm chính trị - hành chính, cung thiếu nhi, nhà hát, trung tâm biểu diễn và hội nghị. Đây là các công trình được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo không gian công cộng, văn hóa và hành chính của Thành phố trong tương lai.

Đồ án cũng bảo đảm sự phù hợp với Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/01/2026 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc triển khai dự án trung tâm chính trị - hành chính với quy mô tương xứng sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính.

Trên cơ sở đó, khu vực quy hoạch được xác định mang tính chất là trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa của Thành phố, kết hợp với không gian công viên và hồ trung tâm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Theo dự báo, khu vực này có khả năng phục vụ tối đa khoảng 15.000 người. Trong đó, khoảng 6.000 người là cán bộ, công chức, viên chức; 2.000 người đến làm việc, giao dịch; 3.000 khách tham gia các hoạt động văn hóa; 3.000 khách tham quan công viên và khoảng 1.000 lao động. Quy mô nhân sự cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 2/2026, lãnh đạo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết dự kiến dự án trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố sẽ được khởi công trong quý 2/2026 theo đúng lộ trình đã đề ra.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy