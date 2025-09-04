Thứ Năm, 04/09/2025

Tiêu điểm

Truy tố Chủ tịch Công ty Asanzo và em trai về tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế"

Đỗ Như

04/09/2025, 09:16

Ngày 3/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế". Cùng vụ án, bị can Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của Tam) bị truy tố về tội “Trốn thuế"...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Phạm Văn Tam là Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Năm 2017, Công ty Asanzo thay đổi Giám đốc, đại diện theo pháp luật là Phạm Xuân Tình.

Từ ngày 13/8/2019 đến ngày 7/0/2019, đoàn thanh tra Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Chi cục thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết luận thanh tra thuế xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) gia công lắp ráp một phần.

Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng).

Đồng thời sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định về thuế cho thấy, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với hai sắc thuế, tổng số tiền trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng (hơn 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt).

Đề xuất xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội như trốn thuế

15:06, 23/11/2023

Đề xuất xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội như trốn thuế

Nóng vụ Asanzo: Cho nhân viên làm người đứng đầu các công ty để trốn thuế?

13:15, 28/10/2019

Nóng vụ Asanzo: Cho nhân viên làm người đứng đầu các công ty để trốn thuế?

Bắt khẩn cấp 5 lãnh đạo vì giấu doanh số, trốn thuế ở cao tốc 10.000 tỷ

12:37, 01/01/2019

Bắt khẩn cấp 5 lãnh đạo vì giấu doanh số, trốn thuế ở cao tốc 10.000 tỷ

Asanzo Buôn lậu trốn thuế

Cơ chế đặc thù về khoáng sản chỉ áp dụng cho công trình đặc biệt

Cơ chế đặc thù về khoáng sản chỉ áp dụng cho công trình đặc biệt

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh dự thảo Nghị quyết cần ghi rõ những trường hợp được áp dụng cơ chế đặc biệt để tránh vướng mắc pháp luật, nhưng không được sử dụng để hợp thức hóa vi phạm pháp luật...

Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai

Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai

Ngày 3/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều ngày 3/9, trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!

Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

