Truy tố Chủ tịch Công ty Asanzo và em trai về tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế"

Ngày 3/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế". Cùng vụ án, bị can Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của Tam) bị truy tố về tội “Trốn thuế"...

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Phạm Văn Tam là Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Năm 2017, Công ty Asanzo thay đổi Giám đốc, đại diện theo pháp luật là Phạm Xuân Tình.

Từ ngày 13/8/2019 đến ngày 7/0/2019, đoàn thanh tra Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Chi cục thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết luận thanh tra thuế xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) gia công lắp ráp một phần.

Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng).

Đồng thời sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định về thuế cho thấy, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với hai sắc thuế, tổng số tiền trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng (hơn 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt).