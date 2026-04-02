Sầm Sơn: Đấu giá cho thuê các hubway với giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn đã ký Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản hình thành từ dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương...

Giá khởi điểm được xác định là 51.258.083.648 đồng (hơn 51,2 tỷ đồng), chưa bao gồm các khoản kinh phí sửa chữa, cải tạo, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường khu vực bờ biển mà nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện.

Cùng với đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản này và chính thức tổ chức đấu giá.

Theo các quyết định, tài sản cho thuê quyền khai thác là không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Phạm vi cho thuê có giới hạn từ bờ kè chắn cát về phía biển khoảng 30m, chiều dài từ chân núi Trường Lệ đến khu vực Vạn Chài Resort (trừ các khu vực công trình cửa biển, sân khấu, nhà liên ngành, tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi, các lối lên xuống bãi cát và 03 khu vực tập kết tàu thuyền).

Danh mục công trình cho thuê bao gồm hệ thống hubway (công trình dịch vụ bar - giải khát), khu tắm tráng nước ngọt (có thu phí), khu tắm tráng nước ngọt miễn phí, các không gian khuôn viên cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ.

Thời hạn cho thuê là 05 năm, tính từ thời điểm ký hợp đồng. Tài sản có nguồn gốc được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, sau đó được giao cho UBND phường Sầm Sơn quản lý và bàn giao nguyên trạng cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn để tổ chức khai thác.

Một điểm đáng chú ý trong phương án khai thác là các nguyên tắc bảo đảm không gian công cộng: người dân và du khách được tự do tiếp cận bãi cát, bãi biển, các lối đi lên xuống và lối đi ngang; không được rào chắn, chiếm dụng không gian công cộng dưới mọi hình thức.

Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan, trật tự du lịch trong khu vực, đồng thời phải tự bảo quản, bảo trì tài sản và không được tự ý thay đổi kết cấu, xây dựng công trình trái phép. Mọi tài sản đầu tư, sửa chữa, bổ sung của người trúng đấu giá sẽ trở thành tài sản của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sau khi kết thúc hợp đồng.

Trước đó, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án quản lý và khai thác tài sản là không gian ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công được giao tổ chức đấu giá công khai, ký hợp đồng, bàn giao hiện trạng, kiểm tra giám sát và tiếp nhận lại tài sản khi kết thúc hợp đồng. Đồng thời, người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng và không được nhượng quyền khai thác trái quy định.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác tài sản nhằm khai thác hiệu quả không gian du lịch ven biển, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa hoạt động kinh doanh dịch vụ và quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân, du khách.