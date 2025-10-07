Quảng Trị biến bất lợi về nắng, gió thành lợi thế phát triển năng lượng sạch

Lợi thế thiên nhiên nổi bật, vùng ven biển gió mạnh quanh năm, bức xạ mặt trời cao, phù hợp cho phát triển năng lượng điện gió và điện mặt trời. Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của khu vực...

Tham luận về định hướng phát triển công nghiệp năng lượng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025–2030, Giám đốc Sở Công Thương Hồ Xuân Hòe nhấn mạnh mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm điện lực, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo của khu vực, dựa trên Quy hoạch Điện VIII, cùng hàng loạt dự án đã và đang triển khai trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Quảng Trị đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển ngành năng lượng. Tỉnh đã đưa vào vận hành 37 nhà máy điện năng lượng tái tạo và hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 1.490 MW. Tổng sản lượng điện sản xuất hơn 3,6 tỷ kWh, gấp hơn 3,5 lần so với năm 2020. Đây là con số khẳng định bước tiến mạnh của địa phương trong khai thác lợi thế về gió và nắng.

Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị Hồ Xuân Hòe trình bày tham luận. Ảnh: Lê Trường.

Riêng đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.403 MW, theo dự kiến đến năm 2026, hai tổ máy sẽ vận hành thương mại, đạt trên 80% công suất thiết kế. Dự án này được xem là điểm nhấn trong việc bổ sung nguồn điện cho khu vực miền Trung.

Theo Quy hoạch Điện VIII và Quy hoạch điều chỉnh, Quảng Trị được xác định là một trung tâm năng lượng của quốc gia. Địa phương có lợi thế thiên nhiên nổi bật, vùng ven biển gió mạnh quanh năm, bức xạ mặt trời cao, phù hợp cho phát triển điện gió và điện mặt trời. Đây là nền tảng để Quảng Trị thu hút các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện trên địa bàn vượt 8.000 MW, sản lượng khoảng 30 tỷ kWh. Giai đoạn 2026–2030, sẽ có 5 dự án năng lượng trọng điểm được đưa vào vận hành với tổng công suất 7.225 MW. Các loại hình bao gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối. Song song với đó, hệ thống lưới truyền tải sẽ được đầu tư đồng bộ để giải tỏa công suất, bảo đảm dòng điện ổn định và an toàn.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II khi đi vào vận hành sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Sở Công Thương Hồ Xuân Hòe nhấn mạnh Quảng Trị cần triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch nguồn và lưới điện, trong đó rà soát, bổ sung và cập nhật các dự án năng lượng phù hợp với quy hoạch quốc gia là yêu cầu then chốt. Quy hoạch cần công khai, minh bạch, trở thành công cụ định hướng và thu hút đầu tư.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư chuyên ngành năng lượng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Thứ ba, tổ chức thực hiện dự án theo lộ trình khả thi. Các dự án phải tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, triển khai theo thứ tự ưu tiên, có phân kỳ rõ ràng. Tỉnh cần phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết kịp thời khó khăn về pháp lý, đất đai, an ninh trật tự, bảo đảm tiến độ.

Thứ tư, phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý và chủ đầu tư. Các sở, ngành đóng vai trò đầu mối, theo dõi tiến độ và hỗ trợ kỹ thuật. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ cần được thực hiện nghiêm để phát hiện, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Với định hướng cụ thể, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền cùng cam kết của nhà đầu tư, Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch và tái tạo quan trọng của khu vực vào năm 2030, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.