Hải Phòng sắp đầu tư dự án nhiệt điện LNG 4.800MW

Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng tổng mức đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng…

Ngày 22/9, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết cơ quan này đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng công suất 4.800MW cho nhà đầu tư là Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có tổng công suất thiết kế 4.800MW, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2025 – 2030, đầu tư 2 tổ máy với công suất thiết kế 1.600MW dự kiến sẽ phát điện trong các quý 2, quý 4/2029. Giai đoạn 2031- 2035, đầu tư 4 tổ máy với công suất dự kiến 3.200MW dự kiến được lần lượt phát điện vào các quý của năm 2031.

Dựa án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có tổng mức đầu tư được khái toán khoảng hơn 178.012 tỷ đồng, do Liên danh Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư. Dự án được triển khai đầu tư xây dựng tại KCN Tân Trào (trên địa bàn xã Kiến Hưng, TP. Hải Phòng) với diện tích sử dụng đất khoảng hơn 98,5ha.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có đề xuất được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030 với toàn bộ công suất thiết kế 4.800MW. Thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nhà đầu tư thực hiện đầu tư toàn bộ công suất trong giai đoạn 2025 – 2030. Tuy nhiên, đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa chấp thuận để xuất của thành phố Hải Phòng.

Ngoài dự án này, Hải Phòng cũng được các nhà đầu tư lớn nghiên cứu, đề xuất đầu tư 4 dự án điện gió ngoài khơi. Với việc cấp giấy chứng nhận đầu tư nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, Hải Phòng đang từng bước thu hút các nhà đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện khí gió, điện năng lượng mặt trời, đưa Hải Phòng dần trở thành trung tâm năng lượng sạch hàng đầu cả nước.