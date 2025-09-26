Quảng Trị : Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, không để vốn chờ dự án

Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, thủ tục chậm hoàn thiện và tâm lý chờ khối lượng lớn mới thanh toán của nhà thầu là những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án đầu tư công ở Quảng Trị giải ngân ì ạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải thay đổi cách làm, không để vốn chờ dự án...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về một số dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 12/9/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt khoảng 4.161 tỷ đồng, bằng 34,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với các dự án thuộc diện theo dõi của Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú làm Tổ trưởng, tính đến ngày 30/8/2025, giá trị giải ngân mới đạt 1.188 tỷ đồng, bằng 26,2%, thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Trong đó, nhiều xã có kết quả giải ngân khá tích cực như Trường Sơn (62,9%), Cam Hồng (62,7%), Sen Ngư (64,8%), Tân Mỹ (64,1%), Trường Phú (68,6%) hay Vĩnh Hoàng (51%). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án giải ngân thấp, ảnh hưởng đến kết quả chung của Tổ công tác số 2. Điển hình là các dự án: tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với nhánh Tây; đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá; công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Nguyên nhân được xác định chủ yếu do công tác chuẩn bị đầu tư chưa thực sự tốt, còn thiếu chủ động; tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục” hay phải điều chỉnh chủ trương đầu tư vẫn tiếp diễn; bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư và nhà thầu có tâm lý chờ khối lượng thi công lớn mới tiến hành thanh toán.

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe ý kiến của các sở, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh, quỹ thời gian từ nay đến cuối năm 2025 không còn nhiều, do vậy các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý trong quá trình triển khai, cần căn cứ tình hình thực tế của từng gói thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài. Các cơ quan, đơn vị phải phân công, phối hợp rõ ràng về trách nhiệm, thẩm quyền; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho quá trình triển khai. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương, tham mưu để UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025.