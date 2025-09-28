Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á
Nguyễn Thuấn
28/09/2025, 10:47
Với lợi thế di sản thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử cách mạng và văn hóa đặc sắc, Quảng Trị đang đặt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ đón 15 triệu lượt khách vào năm 2030 và định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh, du lịch mạo hiểm của khu vực...
Chiều ngày 27/9, tại phường Đồng Hới,
Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã diễn
ra với sự tham dự của đông đảo đại biểu và doanh nghiệp.
Quảng Trị được đánh giá là vùng đất
giàu tiềm năng, hội tụ cả Di sản thiên nhiên thế giới cùng hệ thống di tích lịch
sử cách mạng phong phú và bề dày văn hóa - lịch sử đặc sắc. Đây là nền tảng
quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng hình ảnh Quảng Trị
trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và hữu nghị.
Trong 9 tháng năm
2025, Quảng Trị đã đón hơn 8,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,7% so với cùng
kỳ năm 2024, trong đó có hơn 376 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 34,8%. Doanh
thu du lịch xã hội đạt trên 9,67 triệu, tăng 35% so với cùng kỳ.
Với đà tăng
trưởng này, tỉnh dự kiến cả năm 2025 sẽ đón khoảng 9,5 triệu lượt khách và đặt
mục tiêu đạt hơn 15 triệu lượt khách vào năm 2030.
Đáng chú ý, nhiều tập đoàn lớn
như Vingroup, Sun Group, Tân Hoàng Minh, T&T, DIC… đã có mặt tại Quảng Trị
với các dự án chiến lược, hứa hẹn tạo diện mạo mới cho ngành du lịch địa
phương.
Tại Đại hội, ý kiến tham luận tập trung bàn các giải pháp: chuyển
đổi số, truyền thông, marketing trong du lịch; xây dựng sản phẩm mới; liên kết
tuyến - điểm du lịch; phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Hiệp hội Du lịch
Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đồng hành cùng doanh nghiệp đổi mới
sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm, tăng cường liên kết vùng, hội nhập quốc tế,
đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường tiềm năng, thúc đẩy chuyển đổi số và phát
triển nguồn nhân lực.
Theo Chủ tịch lâm thời Hiệp hội
Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Anh Tuấn, phương châm hoạt động của Hiệp hội là
“Đoàn kết - Liên kết - Cùng nhau phát triển”. Hiệp hội sẽ trở thành “ngôi nhà
chung” của doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, điểm đến, dịch vụ. Giai đoạn tới, Quảng
Trị sẽ tập trung phát triển mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch
cộng đồng, ẩm thực, biển đảo, mạo hiểm.
Đặc biệt, tỉnh sẽ hình thành tuyến du lịch
xuyên biên giới theo Hành lang kinh tế Đông - Tây, đẩy mạnh xúc tiến tại các thị
trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và ASEAN. Hiệp hội cũng đặt
mục tiêu xây dựng, vận hành cổng du lịch thông minh Quảng Trị, ứng dụng các
công nghệ AI, Big Data, VR/AR trong quảng bá và quản trị dịch vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đề nghị các thành
viên Hiệp hội cần tăng cường liên kết, hợp tác để hình thành các chuỗi giá trị
gia tăng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Các doanh nghiệp cần mạnh
dạn ứng dụng khoa học, công nghệ để xây dựng thương hiệu, tạo ra sản phẩm có sức
cạnh tranh, chủ động tham gia vào hoạt động xúc tiến, quảng bá. Ông Tân nhấn mạnh rằng "mỗi
doanh nghiệp, doanh nhân được xem như đầu mối kết nối quan trọng, góp phần thu
hút nhà đầu tư, đối tác đến với Quảng Trị, hướng tới phát triển du lịch bền vững".
Tin vui đến với ngành du lịch Quảng Trị khi trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 ngày 27/9 tại Hà Nội, sản phẩm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ Huy” đã được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo. Khu du lịch sinh thái này tọa lạc tại Km12, đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, nơi từng là trọng điểm đánh phá khốc liệt trong kháng chiến chống Mỹ.
Sản phẩm được phát triển từ sự hợp tác giữa Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Công ty TNHH T20 Quyết Thắng, nằm trong Đề án Phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2021- 2030. Điểm nhấn nổi bật là ứng dụng công nghệ thực tế ảo 9D và AR, giúp du khách có thể “hóa thân” thành người lính lái xe Trường Sơn trên mô hình xe tải ZIL-130, trải nghiệm khói bom, rung lắc, khí nóng của tuyến đường chi viện ác liệt.
