Dự án

Quảng Trị gọi vốn 1.647 tỷ đồng xây dựng khu đô thị mới ở Ba Đồn

Thiên Anh

21/10/2025, 14:15

Tỉnh Quảng Trị phát hành hồ sơ mời thầu dự án khu đô thị mới phía Nam thị xã Ba Đồn (cũ), quy mô hơn 41 ha với 709 căn nhà, tổng mức đầu tư 1.647 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025–2035.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự án khu đô thị mới phía Nam thị xã Ba Đồn vừa được tỉnh Quảng Trị công bố mời thầu, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.647 tỷ đồng. Hồ sơ được phát hành từ ngày 16/10/2025 và thời điểm đóng thầu là sáng 3/12/2025. Đây là dự án quan trọng, nằm trong kế hoạch mở rộng không gian đô thị phía Nam thị xã Ba Đồn, hướng tới hình thành một khu dân cư hiện đại kết hợp thương mại – dịch vụ.

Dự án có tổng diện tích khoảng 41,09 ha, thuộc xã Nam Gianh. Trên khu đất này, nhà đầu tư sẽ phát triển khu đô thị với 709 căn nhà ở, gồm biệt thự, liền kề và nhà ở xã hội, phục vụ khoảng 3.960 cư dân. Ngoài phần nhà ở, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội sẽ được xây dựng đồng bộ, gồm hệ thống giao thông nội khu, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, công viên, khu thương mại – dịch vụ, trường học và không gian cây xanh.

Thời gian triển khai dự án kéo dài không quá 10 năm, dự kiến từ 2025 đến 2035. Sau khi hoàn tất đầu tư, dự án sẽ có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất. Người dân mua nhà hoặc đất tại đây sẽ được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định pháp luật.

Khu vực Nam Gianh được đánh giá có vị trí thuận lợi, nằm trên trục kết nối giữa Quảng Trị và Quảng Bình (cũ), có hạ tầng giao thông phát triển và quỹ đất sạch. Chính quyền địa phương kỳ vọng dự án này sẽ trở thành điểm nhấn đô thị mới của tỉnh, góp phần hình thành một không gian dân cư và thương mại năng động, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân và mở rộng thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án cũng nằm trong định hướng phát triển chuỗi đô thị ven biển và trục kinh tế Bắc – Nam đến năm 2030 của tỉnh. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới được xem là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong vùng.

Ba Đồn đầu tư hạ tầng khu đô thị mới quảng trị

Bài viết mới nhất

