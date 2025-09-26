Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng đến hết tháng 8/2025 mới đạt gần 38% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm...

Chiều 25/9, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp về tiến độ và giải ngân các dự án trọng điểm giao thông vận tải.

Theo ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, năm 2025 Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 87.199 tỷ đồng; thêm 1.171 tỷ đồng nguồn tăng thu năm 2024 đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến bổ sung khoảng 2.266 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, 2023. Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2025 dự kiến được giao khoảng 90.636 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2025, Bộ đã giải ngân khoảng 32.887 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước là 46,3%. Theo báo cáo, khả năng Bộ Xây dựng không giải ngân hết khoảng 15.572 tỷ đồng trong năm nay, trong đó có 6.280 tỷ đồng không còn nhiệm vụ chi do tiết kiệm khi đấu thầu, giảm dự toán, dư dự phòng; và khoảng 9.292 tỷ đồng liên quan đến các dự án chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu, năng lực chủ đầu tư và nhà thầu hạn chế.

Như vậy, ước tính đến hết năm 2025, Bộ Xây dựng chỉ giải ngân được khoảng 71.627 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch sau khi điều chỉnh. Vụ Kế hoạch – Tài chính kiến nghị điều chuyển vốn từ các dự án không thể giải ngân sang các nhiệm vụ có nhu cầu bổ sung, như giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt từ 8% trở lên.

Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, khắc phục tồn tại, cân đối giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 phải về đích trước ngày 31/12, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán. Những dự án đã được phê duyệt phải khẩn trương triển khai thủ tục khởi công, tạm ứng cho nhà thầu theo quy định.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng ách tắc cục bộ ảnh hưởng toàn dự án. Các dự án trọng điểm như tuyến nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, nâng cấp Quốc lộ 2 qua Phú Thọ, đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – ngã ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận cần sớm tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc triển khai.

Đối với cao tốc Bắc – Nam đoạn Cần Thơ – Cà Mau, Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư cùng nhà thầu nghiên cứu giải pháp tối ưu gia tải, xử lý đất yếu, hoàn thiện các nút giao để kịp hoàn thành trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ.