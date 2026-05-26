Quảng Ninh hỗ trợ cơ sở sản xuất di dời vào cụm công nghiệp

Đỗ Hoàng

26/05/2026, 07:56

Cơ sở sản xuất di dời vào cụm công nghiệp được hỗ trợ chi phí xây dựng tối đa tới 550 triệu đồng, cơ sở thuê mới trong cụm công nghiệp được hỗ trợ 5 năm tiền thuê đất…

Các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp di dời hoặc đầu tư mới vào cụm công nghiệp sẽ được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ.
Các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp di dời hoặc đầu tư mới vào cụm công nghiệp sẽ được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ.

Thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ cho cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời vào cụm công nghiệp từ tháng 5/2026 đến hết năm 2030, trong đó, cơ sở đã sản xuất di dời vào cụm công nghiệp được hỗ trợ chi phí di dời và 30% tiền xây dựng (nhưng không quá 550 triệu đồng), cơ sở đầu tư mới được hỗ trợ 5 năm tiền thuê đất.

HỖ TRỢ CHI PHÍ DI DỜI VÀ XÂY DỰNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT

Trước đó, ngày 28/4/2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2026 – 2030. Theo nghị quyết này, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp trong thời gian từ ngày 8/5/2026 đến 31/12/2030 thì được áp dụng chính sách hỗ trợ này.

Trong đó, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh trước ngày nghị quyết này có hiệu lực, nằm trong khu dân cư (đô thị hoặc nông thôn), thực hiện di dời gắn với đầu tư vào cụm công nghiệp thì được hỗ trợ chi phí xây dựng nhà xưởng mới tại cụm công nghiệp (không bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị) với mức 30% chi phí xây dựng nhưng không quá 550 triệu đồng/cơ sở.

Cơ sở đầu tư mới vào cụm công nghiệp được hỗ trợ chi phí thuê hạ tầng để thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp với mức 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm nhưng không quá 300 triệu đồng/ cơ sở.

Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất hoàn thành di dời, đầu tư xây dựng tại cụm công nghiệp xong trước 31/12/2030. Các cơ sở sản xuất phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ trong trường hợp không duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp (phát sinh kê khai thuế) trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhận hỗ trợ (trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Bộ luật Dân sự). Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 – 2025, tỉnh này đã triển khai Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 2.361 cơ sở thuộc diện phải di dời. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai mới có 862 cơ sở được xử lý (đạt 36,5%), trong đó, phần lớn là chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề, chỉ có 76 cơ sở di dời.

Điều đó cho thấy chính sách giai đoạn trước chưa tạo được sự dịch chuyển rõ nét của các cơ sở sản xuất vào khu cụm công nghiệp. Từ thực tiễn trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc ban hành chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hiện di dời đầu tư tại các cụm công nghiệp giai đoạn 2026 – 2030 là cần thiết.

DỰ CHI HỖ TRỢ TỐI ĐA TỚI HƠN 500 TỶ ĐỒNG

Trên cơ sở rà soát bước đầu, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định trên địa bàn có 1.307 cơ sở sản xuất, trong đó, có 349 có sở sản xuất có khả năng áp dụng chính sách di dời (chủ yếu là những cơ sở có diện tích bình quân trên 300m2 sử dụng từ 5 lao động trở lên).

Theo đó, hỗ trợ chi phí di dời đối với 349 cơ sở được triển khai theo quy mô của cơ sở sản xuất. Cụ thể, cơ sở có diện tích từ 150m2 trở xuống được xem xét hỗ trợ 65 triệu đồng, cơ sở trên 150 – 300m2 hỗ trợ 125 triệu đồng, có sở diện tích 300 – 500m2 hỗ trợ 205 triệu đồng, cơ sở trên 500 – 1.000m2 hỗ trợ 250 triệu đồng, cơ sở trên 1.000m2 hỗ trợ 285 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh xác định mức hỗ trợ bình quân khoảng 200 – 250 triệu đồng/ cơ sở sản xuất, dự phòng phát sinh 10% đối với doanh nghiệp phát sinh (ngoài danh sách các địa phương đã rà soát), tổng mức hỗ trợ di dời khoảng 70-87 tỷ đồng.

Đối với hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng mới, mức hỗ trợ 30% chi phí đầu tư, tối đa 550 triệu đồng/ cơ sở. Cơ quan chức năng xác định với 349 cơ sở dự kiến di dời, mức hỗ trợ bình quân khoảng 450 – 500 triệu đồng/ cơ sở (dự phòng phát sinh khoảng 10% cơ sở ngoài danh sách các địa phương đã rà soát), tổng số tiền hỗ trợ đầu tư xây dựng khoảng 156 – 175 tỷ đồng.

Đối với các có sở đầu tư mới tại cụm công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 100% giá thuê hạ tầng trong 5 năm, tối đa 300 triệu đồng/ cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 18 cụm công nghiệp thì 6 cụm đã lấp đầy, còn 12 cụm công nghiệp đã thành lập dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2026 – 2030 với khoảng hơn 465ha đất công nghiệp. Cơ quan chức năng ước tính mỗi năm có khoảng 120 - 160 doanh nghiệp, dự án đầu tư vào cụm công nghiệp, nhu cầu ngân sách hỗ trợ hàng năm khoảng 20 – 48 tỷ đồng, cả giai đoạn khoảng 100 – 240 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng nhu cầu sử dụng ngân sách chi hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời và đầu tư mới vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2026 – 2030 sẽ khoảng từ 326 – 502 tỷ đồng, bình quân mỗi năm khoản chi hỗ trợ này sẽ từ 65 – 100 tỷ đồng.

