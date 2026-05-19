Trang chủ Địa phương

Hải Phòng: Tính đến 13/5, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11.532 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Nam Khánh

19/05/2026, 15:22

Hải Phòng giải ngân đạt 11.532 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, là địa phương có tỷ lệ giải ngân đứng thứ 2 cả nước…

Cầu Hải Thành thuộc dự án đường vành đai 2 của Hải Phòng đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết tính đến ngày 13/5, Hải Phòng đã giải ngân 11.532 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao, trở thành địa phương đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đứng sau Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, tính đến ngày 13/5, Hải Phòng đã giải ngân 11.532 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 30% kế hoạch giao vốn đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ (36.956 tỷ đồng). Trong số các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công, có 29 chủ đầu tư dự án giải ngân đạt từ 50 – 60% kế hoạch vốn được giao. Xếp sau đó là 15 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30 – 50% kế hoạch được giao. Ngoài ra, còn có 77 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 30%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố.

Trong quý II/2026, các chủ đầu tư của thành phố Hải Phòng có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 50 – 60% trở lên bao gồm Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng cùng UBND các xã phường Bình Giang, Lê Ích Mộc, An Hưng.

Thành phố Hải Phòng cũng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư đối với một số dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2026- 2030 như dự án xây mới các khối chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, dự án đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 3), dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 354 (xã Tiên Lãng) đến quốc lộ 10 (xã Vĩnh Thuận).

Năm 2026, thành phố Hải Phòng có 121 chủ đầu tư chịu trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, có 114 chủ đầu tư là UBND các xã, phường, đặc khu và các Ban quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công. Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao, năm nay, Hải Phòng sẽ giải ngân 36.956 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu đến 31/12/2026 sẽ giải ngân đạt 99,8% số vốn này.

Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, cuối tháng 4 vừa qua, Ban quản lý dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đã có văn bản gửi thành phố Hải Phòng về việc đã hoàn thiện hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cho dự án.

Ban này đề nghị thành phố Hải Phòng khẩn trương tiến hành đo đạc, cắm mốc giới, kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong năm 2026.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

