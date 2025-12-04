Giá xăng tăng, các loại dầu quay đầu giảm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Huyền Vy
04/12/2025, 15:35
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 4/12 có sự tăng giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít. Ngược lại, giá các mặt hàng dầu có mức giảm từ 52 đồng - 580 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 4/12/2025, liên Bộ Công Thương công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.822 đồng/lít (tăng 534 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 638 đồng/lít.
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.380 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu hỏa: không cao hơn 18.893 đồng/lít (giảm 580 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.436 đồng/kg (giảm 52 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 27/11/2025 - 03/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn; Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ucraina… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 27/11/2025 và kỳ điều hành ngày 04/12/2025 là: 79,510 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,814 USD/thùng, tương đương tăng 3,67%); 81,832 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,276 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 88,582 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,324 USD/thùng, tương đương giảm 3,62%); 86,098 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,416 USD/thùng, tương đương giảm 2,73%); 344,576 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 2,004 USD/tấn, tương đương giảm 0,58%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
