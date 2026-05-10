Thanh tra Chính phủ làm việc với Huế về xử lý các dự án “đắp chiếu” kéo dài
Nguyễn Thuấn
10/05/2026, 14:40
Thành phố Huế đang đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ hàng loạt dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ, nhiều vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư đã được tập trung phân tích để tìm hướng xử lý phù hợp.
Chiều 9/5, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Tổng
Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với
thành phố Huế về tình hình rà soát, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn
đọng kéo dài trên địa bàn.
RÀ SOÁT TOÀN DIỆN, PHÂN LOẠI TỪNG NHÓM DỰ ÁN
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế đã
báo cáo khái quát tình hình triển khai rà soát, phân loại các dự án gặp khó
khăn, tồn đọng; đồng thời đề xuất một số nội dung cần được hướng dẫn để có cơ sở
xử lý đúng quy định pháp luật.
Theo UBND thành phố Huế, việc tháo gỡ các dự án chậm triển
khai được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao
hiệu quả sử dụng đất đai, đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ngay sau khi có chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành
phố đã giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương
liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án theo từng nhóm nội
dung; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án tháo gỡ đối
với từng trường hợp cụ thể.
Quá trình rà soát được thực hiện theo hướng thận trọng,
khách quan, đúng quy định pháp luật; vừa xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, vừa
hạn chế phát sinh sai phạm mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế
Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh thành phố luôn xác định công tác thanh tra, kiểm
tra, rà soát các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kịp thời nhận diện
khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện tiếp tục
triển khai hiệu quả.
Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ
tiếp tục quan tâm, hướng dẫn đối với những nội dung còn khó khăn về cơ chế,
chính sách và thẩm quyền xử lý.
KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM NGHẼN
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều
nội dung liên quan đến trình tự, phương pháp rà soát; nguyên tắc xử lý đối với
các dự án đã qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cũng như phương án tháo gỡ đối
với các trường hợp còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư
và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc
Đoàn ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của thành phố Huế trong triển khai
rà soát, thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng
kéo dài.
Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố tiếp tục bám sát
chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh
tra Chính phủ; bảo đảm việc rà soát, thanh tra, xử lý các dự án phải khách
quan, chặt chẽ, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền; đồng thời làm rõ nguyên
nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý khả thi.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, mục tiêu của việc rà soát,
thanh tra chuyên đề không chỉ nhằm chỉ ra tồn tại, hạn chế mà quan trọng hơn là
tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để các dự án tiếp tục triển khai
theo đúng quy định, góp phần phòng chống lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội.
Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn có cách hiểu
khác nhau trong áp dụng chính sách, pháp luật, thành phố cần tổng hợp đầy đủ để
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn xử lý.
Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Bí thư Thành ủy thành phố
Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát đầy đủ các nội dung theo yêu
cầu; đồng thời tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành
Trung ương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài.
Theo Bí thư Thành ủy thành phố Huế, quá trình xử lý sẽ bảo đảm
hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và mục
tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Thanh Hóa thúc tiến độ 40 dự án trọng điểm quy mô 130.778 tỷ đồng
07:06, 27/04/2026
Đà Nẵng: Tăng tốc thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do
Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc
Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…
Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13 - 14% giai đoạn 2026 - 2030
Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13 - 14%/năm, GRDP của thành phố chiếm 6% GDP cả nước…
Huế: Tổ chức đấu thầu lại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ
Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu lại gói thầu hơn 114 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương, dự kiến triển khai trong tháng 6/2026.
Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...
Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng
Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: