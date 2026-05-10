Thanh tra Chính phủ làm việc với Huế về xử lý các dự án “đắp chiếu” kéo dài

Nguyễn Thuấn

10/05/2026, 14:40

Thành phố Huế đang đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ hàng loạt dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ, nhiều vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư đã được tập trung phân tích để tìm hướng xử lý phù hợp.

Sau hơn 8 năm chậm triển khai, dự án khu du lịch Suối Voi tại Chân Mây - Lăng Cô thuộc diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Ngọc Văn
Chiều 9/5, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Huế về tình hình rà soát, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

RÀ SOÁT TOÀN DIỆN, PHÂN LOẠI TỪNG NHÓM DỰ ÁN

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế đã báo cáo khái quát tình hình triển khai rà soát, phân loại các dự án gặp khó khăn, tồn đọng; đồng thời đề xuất một số nội dung cần được hướng dẫn để có cơ sở xử lý đúng quy định pháp luật.

Theo UBND thành phố Huế, việc tháo gỡ các dự án chậm triển khai được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án theo từng nhóm nội dung; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án tháo gỡ đối với từng trường hợp cụ thể.

Toàn cảnh buổi làm việc
Quá trình rà soát được thực hiện theo hướng thận trọng, khách quan, đúng quy định pháp luật; vừa xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, vừa hạn chế phát sinh sai phạm mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh thành phố luôn xác định công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn đối với những nội dung còn khó khăn về cơ chế, chính sách và thẩm quyền xử lý.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC ĐIỂM NGHẼN

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến trình tự, phương pháp rà soát; nguyên tắc xử lý đối với các dự án đã qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cũng như phương án tháo gỡ đối với các trường hợp còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của thành phố Huế trong triển khai rà soát, thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bảo đảm việc rà soát, thanh tra, xử lý các dự án phải khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý khả thi.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, mục tiêu của việc rà soát, thanh tra chuyên đề không chỉ nhằm chỉ ra tồn tại, hạn chế mà quan trọng hơn là tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để các dự án tiếp tục triển khai theo đúng quy định, góp phần phòng chống lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn có cách hiểu khác nhau trong áp dụng chính sách, pháp luật, thành phố cần tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn xử lý.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Bí thư Thành ủy thành phố Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, rà soát đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; đồng thời tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài.

Theo Bí thư Thành ủy thành phố Huế, quá trình xử lý sẽ bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

