Giải ngân đầu tư công thấp, Quảng Trị mạnh tay xử lý nhà thầu yếu năng lực
Nguyễn Thuấn
10/05/2026, 14:39
Đã phân bổ hơn 85% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, song tiến độ giải ngân của Quảng Trị vẫn ở mức thấp. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, đồng thời mạnh tay xử lý các nhà thầu thi công chây ì, kéo chậm tiến độ dự án.
Theo báo cáo tại buổi làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị với
các sở, ngành, chủ đầu tư và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, trong 4 tháng đầu
năm 2026, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 4.556,6 tỷ đồng vốn đầu tư công.
Trong đó, vốn ngân sách địa phương đã phân bổ hơn 3.557 tỷ đồng,
đạt 86,4% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương đạt hơn 423,5 tỷ đồng, tương ứng
73,8% kế hoạch. Riêng nguồn vốn Trung ương dành cho xây dựng trường học tại các
xã biên giới đã được phân bổ đủ 576 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Tổng tỷ lệ phân bổ chi tiết vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt
85,5% kế hoạch năm 2026.
Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Tính đến ngày
29/4/2026, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, toàn tỉnh mới giải
ngân gần 409,3 tỷ đồng, đạt 7,78% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao hơn
5.262,8 tỷ đồng.
Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 378,1 tỷ đồng,
đạt 9,19%; vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 31 tỷ đồng, đạt 2,7%.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân giải ngân
thấp xuất phát từ khối lượng vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 còn lớn, gây
áp lực cho công tác điều hành kế hoạch đầu tư công năm nay.
Ngoài ra, nhiều dự án quy mô lớn phải trải qua các bước chuẩn
bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý nên cần nhiều thời
gian triển khai. Một số chủ đầu tư chưa xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho
từng dự án để theo dõi, điều chỉnh kịp thời, dẫn tới tình trạng chậm tiến độ
kéo dài.
Bên cạnh đó, nhiều nhà thầu còn tâm lý chờ khối lượng thi
công lớn mới thực hiện thanh toán hoặc dồn thanh toán vào cuối năm, khiến tỷ lệ
giải ngân trong các tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và chủ đầu tư đã
báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ
khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng
đối với tăng trưởng kinh tế và được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của cán bộ, đơn vị.
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và
UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời rà soát tiến độ giải
ngân để làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.
Các đơn vị cũng được yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc
phát sinh trong quá trình triển khai dự án; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn
với trách nhiệm người đứng đầu nhằm nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm
vụ.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan
liên quan khẩn trương công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo
quy định để tạo thuận lợi cho việc triển khai thi công và thanh toán vốn đầu tư
công.
Đồng thời, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm
tiến độ, năng lực hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn.
UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương
rà soát, phân loại dự án để kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân thấp
hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải
ngân tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.
Ngay sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Văn
phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị,
địa phương; yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ nhằm phấn
đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
