Giải ngân đầu tư công thấp, Quảng Trị mạnh tay xử lý nhà thầu yếu năng lực

Nguyễn Thuấn

10/05/2026, 14:39

Đã phân bổ hơn 85% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, song tiến độ giải ngân của Quảng Trị vẫn ở mức thấp. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, đồng thời mạnh tay xử lý các nhà thầu thi công chây ì, kéo chậm tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa

Theo báo cáo tại buổi làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị với các sở, ngành, chủ đầu tư và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 4.556,6 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương đã phân bổ hơn 3.557 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương đạt hơn 423,5 tỷ đồng, tương ứng 73,8% kế hoạch. Riêng nguồn vốn Trung ương dành cho xây dựng trường học tại các xã biên giới đã được phân bổ đủ 576 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tổng tỷ lệ phân bổ chi tiết vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 85,5% kế hoạch năm 2026.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Tính đến ngày 29/4/2026, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, toàn tỉnh mới giải ngân gần 409,3 tỷ đồng, đạt 7,78% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao hơn 5.262,8 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 378,1 tỷ đồng, đạt 9,19%; vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 31 tỷ đồng, đạt 2,7%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân giải ngân thấp xuất phát từ khối lượng vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 còn lớn, gây áp lực cho công tác điều hành kế hoạch đầu tư công năm nay.

Ngoài ra, nhiều dự án quy mô lớn phải trải qua các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý nên cần nhiều thời gian triển khai. Một số chủ đầu tư chưa xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho từng dự án để theo dõi, điều chỉnh kịp thời, dẫn tới tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, nhiều nhà thầu còn tâm lý chờ khối lượng thi công lớn mới thực hiện thanh toán hoặc dồn thanh toán vào cuối năm, khiến tỷ lệ giải ngân trong các tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đơn vị.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời rà soát tiến độ giải ngân để làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu nhằm nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định để tạo thuận lợi cho việc triển khai thi công và thanh toán vốn đầu tư công.

Đồng thời, tỉnh sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm tiến độ, năng lực hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại dự án để kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương; yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

