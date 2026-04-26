Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày
Nguyễn Thuấn
26/04/2026, 16:21
Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.
Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật “Quảng Trị
- Đến để yêu” diễn ra tối 24/4 tại khu vực Đồng Hới, được dàn dựng công phu với
sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, công nghệ ánh sáng và hiệu ứng sân khấu sống
động.
Ngay sau đó, màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút thắp sáng bầu trời
đêm, tạo nên khoảnh khắc mở màn rực rỡ cho chuỗi sự kiện.
Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa với hàng loạt hoạt động ẩm
thực và giải trí diễn ra xuyên suốt. Tại khu đô thị Regal Legend, lễ hội ẩm thực
và bia Camel quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm
OCOP và không gian quảng bá du lịch các địa phương.
Trong khi đó, tại Cửa Việt,
không gian trải nghiệm bia kết hợp biểu diễn nghệ thuật ngoài trời mang đến sắc
màu sôi động, góp phần làm nóng mùa du lịch biển.
Một điểm mới đáng chú ý của năm nay là việc công bố các tài
nguyên, sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là kết quả khảo sát hang động tại Vườn
quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Những nghiên cứu khoa học về hệ thống hang động
và tiềm năng khai thác du lịch thám hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên được giới
thiệu, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt, giàu trải nghiệm.
Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết với sự chuẩn bị bài bản và chuỗi hoạt động đa dạng, Tuần Văn hóa Du lịch
2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Qua đó,
hình ảnh một Quảng Trị với “thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng” sẽ tiếp tục lan
tỏa, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Trung.
