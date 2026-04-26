Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” diễn ra tối 24/4 tại khu vực Đồng Hới, được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, công nghệ ánh sáng và hiệu ứng sân khấu sống động.

Ngay sau đó, màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên khoảnh khắc mở màn rực rỡ cho chuỗi sự kiện.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026

Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa với hàng loạt hoạt động ẩm thực và giải trí diễn ra xuyên suốt. Tại khu đô thị Regal Legend, lễ hội ẩm thực và bia Camel quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và không gian quảng bá du lịch các địa phương.

Trong khi đó, tại Cửa Việt, không gian trải nghiệm bia kết hợp biểu diễn nghệ thuật ngoài trời mang đến sắc màu sôi động, góp phần làm nóng mùa du lịch biển.

Các gian hàng ẩm thực đặc trưng của phường Đông Hà tại chương trình. Ảnh: Đức Việt

Một điểm mới đáng chú ý của năm nay là việc công bố các tài nguyên, sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là kết quả khảo sát hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những nghiên cứu khoa học về hệ thống hang động và tiềm năng khai thác du lịch thám hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên được giới thiệu, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt, giàu trải nghiệm.

Đoàn chuyên gia Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa phát hiện thêm 26 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều hang đặc sắc, có hang dài 4,2km, hoặc có thác nước sâu 350m nhưng vẫn chưa khảo sát hết.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết với sự chuẩn bị bài bản và chuỗi hoạt động đa dạng, Tuần Văn hóa Du lịch 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Qua đó, hình ảnh một Quảng Trị với “thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Trung.