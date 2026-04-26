Trang chủ Tiêu & Dùng

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Nguyễn Thuấn

26/04/2026, 16:21

Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Biểu diễn áo dài trên cầu An Lạc, phường Đông Hà. Ảnh: Đức Việt

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” diễn ra tối 24/4 tại khu vực Đồng Hới, được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, công nghệ ánh sáng và hiệu ứng sân khấu sống động.

Ngay sau đó, màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên khoảnh khắc mở màn rực rỡ cho chuỗi sự kiện.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026

Không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa với hàng loạt hoạt động ẩm thực và giải trí diễn ra xuyên suốt. Tại khu đô thị Regal Legend, lễ hội ẩm thực và bia Camel quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và không gian quảng bá du lịch các địa phương.

Trong khi đó, tại Cửa Việt, không gian trải nghiệm bia kết hợp biểu diễn nghệ thuật ngoài trời mang đến sắc màu sôi động, góp phần làm nóng mùa du lịch biển.

Các gian hàng ẩm thực đặc trưng của phường Đông Hà tại chương trình. Ảnh: Đức Việt

Một điểm mới đáng chú ý của năm nay là việc công bố các tài nguyên, sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là kết quả khảo sát hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những nghiên cứu khoa học về hệ thống hang động và tiềm năng khai thác du lịch thám hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên được giới thiệu, mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt, giàu trải nghiệm.

Đoàn chuyên gia Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa phát hiện thêm 26 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều hang đặc sắc, có hang dài 4,2km, hoặc có thác nước sâu 350m nhưng vẫn chưa khảo sát hết.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết với sự chuẩn bị bài bản và chuỗi hoạt động đa dạng, Tuần Văn hóa Du lịch 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Qua đó, hình ảnh một Quảng Trị với “thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Trung.

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

10:16, 25/04/2026

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

08:56, 23/04/2026

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Đọc thêm

Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”

Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”

Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, khiến ngành kiến trúc và xây dựng cần có những giải pháp chống nóng thiết thực hơn cho nhà ở. Ngoài vật liệu, một số cách quy hoạch tự nhiên và đơn giản cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của bức xạ mặt trời…

Phân khúc đồ uống không calo “dậy sóng”

Phân khúc đồ uống không calo “dậy sóng”

Ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang trải qua một sự chuyển dịch đột ngột sang các loại đồ uống chức năng. Không chỉ đơn thuần là giảm lượng calo, xu hướng này còn phản ánh nhiều thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng…

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

Từ châm cứu đến “trường mẫu giáo cho chó”, quy mô thị trường thú cưng trị giá 40 tỷ USD tại Trung Quốc đang dịch chuyển rõ rệt từ nhu cầu chăm sóc cơ bản sang các khoản chi mang tính cảm xúc và phong cách sống cao cấp...

Giảm giá, khuyến mãi để thúc đẩy sức mua dịp nghỉ lễ

Giảm giá, khuyến mãi để thúc đẩy sức mua dịp nghỉ lễ

Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…

“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

Thị trường thú cưng Việt Nam đang tăng trưởng nhờ quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, với quy mô thị trường thức ăn thú cưng dự kiến tăng lên gần 168 triệu USD vào năm 2026...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An: Thêm 14.000 cơ hội việc làm mới

Dân sinh

2

Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động

Dân sinh

3

Ngành logistics tăng cường năng lực thích ứng trước biến động toàn cầu

Thị trường

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

Tiêu điểm

5

Hàng triệu người hành hương về Đền Hùng, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối

Thị trường

