Trang chủ Nhà đầu tư

Quảng Trị mời gọi các nhà đầu tư nhà máy điện rác công nghệ hiện đại

Nguyễn Thuấn

01/12/2025, 10:20

Quảng Trị đang đứng trước áp lực xử lý gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác công nghệ hiện đại, vừa giảm diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương về tình hình triển khai dự án điện rác trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương về tình hình triển khai dự án điện rác trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, hiện tại lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt khoảng 917 tấn/ngày, trong đó 811,36 tấn được thu gom và xử lý hàng ngày, tương ứng với 88,48%. Mặc dù mạng lưới thu gom đã phủ kín 78/78 xã, phường, thị trấn, nhưng ở những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp, hệ thống thu gom vẫn chưa thể duy trì thường xuyên, dẫn tới nguy cơ tồn đọng rác và ô nhiễm cục bộ.

Hiện tại, tỉnh có 18 cơ sở xử lý rác đang hoạt động, phần lớn là chôn lấp hợp vệ sinh. Tuy nhiên, phương pháp này không còn đáp ứng đủ nhu cầu khi khoảng 92% lượng rác vẫn phải xử lý bằng chôn lấp. Nhiều bãi rác đã đầy nhưng buộc phải tiếp nhận thêm, gia tăng rủi ro ô nhiễm đất, nước, không khí. Các lò đốt nhỏ chỉ đáp ứng được lượng rác hạn chế và chưa đạt yêu cầu công nghệ theo quy định mới. Nếu không có hướng đi căn cơ, Quảng Trị sẽ khó hoàn thành các mục tiêu môi trường trong giai đoạn tới.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc
Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

Trước thực trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành về tiến độ dự án điện rác và các giải pháp xử lý chất thải rắn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh định hướng thu hút đầu tư một nhà máy xử lý rác hiện đại, quy mô lớn. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị nhấn mạnh nhu cầu chuyển dịch từ chôn lấp sang công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đốt rác phát điện – mô hình vừa giảm áp lực diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân. Theo ông, Quảng Trị cần một nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ hiện đại để khắc phục các tồn tại kéo dài nhiều năm. Tuy vậy, quá trình triển khai các dự án xử lý rác trước đây gặp nhiều khó khăn do hạn chế về công nghệ, phương án đầu tư và kinh nghiệm vận hành.

Ông Phương yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện hiện trạng nguồn rác, đánh giá kỹ về vị trí đặt nhà máy, công nghệ phù hợp, quy mô – công suất – phương thức vận hành, đồng thời làm rõ phương án trung chuyển và nguồn rác đầu vào để đảm bảo tính khả thi. Việc thu hút đầu tư phải thực hiện minh bạch, đúng quy trình, tránh để xảy ra tình trạng dự án kéo dài hoặc không phát huy hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng giao UBND tỉnh phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác. Ông Phương nhấn mạnh việc lựa chọn nhà đầu tư cần dựa trên năng lực, kinh nghiệm và khả năng triển khai thực tế, đảm bảo dự án vận hành bền vững, mang lại hiệu quả lâu dài.

Từ khóa:

chất thải rắn sinh hoạt công nghệ đốt rác phát điện dự án điện rác năng lượng tái tạo Nhà máy xử lý rác hiện đại ô nhiễm môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thu hút đầu tư xử lý rác thải Quảng Trị

VnEconomy