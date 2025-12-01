Quảng Trị mời gọi các nhà đầu tư nhà máy điện rác công nghệ hiện đại

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Nguyễn Thuấn
01/12/2025, 10:20
Quảng Trị đang đứng trước áp lực xử lý gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác công nghệ hiện đại, vừa giảm diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo...
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, hiện tại lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt khoảng 917 tấn/ngày, trong đó 811,36 tấn được thu gom và xử lý hàng ngày, tương ứng với 88,48%. Mặc dù mạng lưới thu gom đã phủ kín 78/78 xã, phường, thị trấn, nhưng ở những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp, hệ thống thu gom vẫn chưa thể duy trì thường xuyên, dẫn tới nguy cơ tồn đọng rác và ô nhiễm cục bộ.
Hiện tại, tỉnh có 18 cơ sở xử lý rác đang hoạt động, phần lớn là chôn lấp hợp vệ sinh. Tuy nhiên, phương pháp này không còn đáp ứng đủ nhu cầu khi khoảng 92% lượng rác vẫn phải xử lý bằng chôn lấp. Nhiều bãi rác đã đầy nhưng buộc phải tiếp nhận thêm, gia tăng rủi ro ô nhiễm đất, nước, không khí. Các lò đốt nhỏ chỉ đáp ứng được lượng rác hạn chế và chưa đạt yêu cầu công nghệ theo quy định mới. Nếu không có hướng đi căn cơ, Quảng Trị sẽ khó hoàn thành các mục tiêu môi trường trong giai đoạn tới.
Trước thực trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành về tiến độ dự án điện rác và các giải pháp xử lý chất thải rắn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh định hướng thu hút đầu tư một nhà máy xử lý rác hiện đại, quy mô lớn. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị nhấn mạnh nhu cầu chuyển dịch từ chôn lấp sang công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đốt rác phát điện – mô hình vừa giảm áp lực diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân. Theo ông, Quảng Trị cần một nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ hiện đại để khắc phục các tồn tại kéo dài nhiều năm. Tuy vậy, quá trình triển khai các dự án xử lý rác trước đây gặp nhiều khó khăn do hạn chế về công nghệ, phương án đầu tư và kinh nghiệm vận hành.
Ông Phương yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện hiện trạng nguồn rác, đánh giá kỹ về vị trí đặt nhà máy, công nghệ phù hợp, quy mô – công suất – phương thức vận hành, đồng thời làm rõ phương án trung chuyển và nguồn rác đầu vào để đảm bảo tính khả thi. Việc thu hút đầu tư phải thực hiện minh bạch, đúng quy trình, tránh để xảy ra tình trạng dự án kéo dài hoặc không phát huy hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng giao UBND tỉnh phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác. Ông Phương nhấn mạnh việc lựa chọn nhà đầu tư cần dựa trên năng lực, kinh nghiệm và khả năng triển khai thực tế, đảm bảo dự án vận hành bền vững, mang lại hiệu quả lâu dài.
10:17, 24/11/2025
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác...
Để đón làn sóng FDI thế hệ mới vào khu công nghiệp, Chính phủ cần chuyển từ tư duy “trải thảm đỏ đại trà” sang chính sách lựa chọn nhà đầu tư có ràng buộc trách nhiệm và đóng góp thực chất đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ…
Thành phố Cần Thơ đang khẳng định một “sức bật” mới, mạnh mẽ qua hàng loạt chỉ số tăng trưởng ấn tượng về công nghiệp, thương mai, dịch vụ…, kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới, sau sáp nhập.
Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: