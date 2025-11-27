Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số

Quảng Trị đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số với trọng tâm là vận hành Nền tảng điều hành thông minh IOC, nâng cấp ứng dụng Công dân số QUANGTRI-S và mở rộng hệ thống cảnh báo thiên tai...

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Tập đoàn Viettel thử nghiệm Nền tảng IOC, kết nối dữ liệu dùng chung giữa các lĩnh vực kinh tế – xã hội, y tế, giáo dục, dịch vụ công; hệ thống camera giám sát, cảnh báo ngập lụt và cháy rừng. Việc thử nghiệm bước đầu đánh giá khả năng đồng bộ hóa dữ liệu và vận hành các phân hệ này theo hướng thống nhất, tạo tiền đề cho một hệ sinh thái số hoàn chỉnh của tỉnh.

Cùng với đó, Sở đang làm việc với Trung tâm IOC Huế để rà soát mô hình vận hành, từ đó lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất để áp dụng cho Quảng Trị. Việc tham khảo kinh nghiệm từ Huế – nơi đã vận hành IOC hiệu quả được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng mô hình điều hành thông minh ổn định, tiết kiệm và thực tiễn hơn.

Song song với IOC, ứng dụng Công dân số QUANGTRI-S cũng tiếp tục được hoàn thiện. Hiện ứng dụng đã tích hợp 18 dịch vụ tiện ích, tập trung vào các phân hệ phản ánh hiện trường, cảnh báo, giám sát an ninh – giao thông, cảnh báo ngập lụt… Hệ thống phản ánh hiện trường được nâng cấp và chuyển toàn bộ sang xử lý trên nền tảng Viettel, giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận, phân loại và trả lời cho người dân.

Tính đến ngày 10/11/2025, hệ thống đã ghi nhận 1.400 phản ánh của người dân; trong đó 1.144 phản ánh đã được tiếp nhận và chuyển xử lý. Việc số hóa quy trình tiếp nhận – phản hồi không chỉ cải thiện hiệu quả quản lý mà còn tạo kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền và người dân, góp phần nâng cao tính minh bạch và sự hài lòng của công dân.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với Viettel nâng cấp ứng dụng QUANGTRI-S, hoàn thiện kết nối dữ liệu liên ngành, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Riêng hệ thống cảnh báo ngập lụt sẽ được mở rộng với việc lắp mới 7 điểm cảnh báo tại các sông chính, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2025. Đây được xem là giải pháp cấp thiết, góp phần tăng năng lực phòng chống thiên tai và hỗ trợ người dân chủ động trong mùa mưa lũ.

Ứng dụng QUANGTRI-S tích hợp 18 tiện ích, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân

Bên cạnh nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi số, tỉnh cũng đang triển khai Đề án “Giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính”. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án; đồng thời xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về định mức kinh tế – kỹ thuật và dự toán kinh phí thuê doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Đề án này được kỳ vọng góp phần giảm tải cho bộ phận một cửa các cấp, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện hơn.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các sở, ngành liên quan về Trung tâm điều hành thông minh IOC

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã làm việc với các sở, ngành liên quan về tiến độ triển khai Trung tâm Điều hành thông minh IOC. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo chi tiết về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua, từ kết nối dữ liệu, đồng bộ hệ thống cho đến thử nghiệm các phân hệ vận hành.

Nhiều khó khăn cũng được nêu rõ như việc chuẩn hóa dữ liệu của từng lĩnh vực, hạ tầng số còn phân tán, một số phân hệ cần thời gian hiệu chỉnh để đáp ứng yêu cầu quản lý. Các đơn vị đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân cấp rõ nhiệm vụ, bổ sung nguồn lực cho chuyển đổi số và có kế hoạch đầu tư lộ trình dài hạn cho IOC.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh yêu cầu triển khai IOC phải gắn với hiệu quả thực tiễn, tránh dàn trải; đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ vướng mắc, phát huy tinh thần đổi mới, để Trung tâm IOC sớm trở thành “bộ não” quản trị số của tỉnh. Việc triển khai ứng dụng dữ liệu dùng chung và các nền tảng số không chỉ phục vụ công tác điều hành mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại.