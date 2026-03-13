Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Khu bến cảng Mỹ Thủy với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai. Tuy nhiên, một số khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý cần được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ đưa các bến cảng đầu tiên vào vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa chủ trì buổi làm việc với các nhà đầu tư nhằm nghe báo cáo nghiên cứu, đề xuất một số dự án trên địa bàn, trong đó trọng tâm là tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Khu bến cảng Mỹ Thủy cùng các dự án logistics, công nghiệp liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Việt Phương, Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) cùng các đơn vị thành viên đã báo cáo tình hình triển khai và đề xuất một số dự án đầu tư.

Theo nhà đầu tư, Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án được ưu tiên triển khai nhưng hiện đang gặp một số vướng mắc, trong đó lớn nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) báo cáo các dự án đầu tư

Dự án có quy mô khoảng 685 ha, gồm 335 ha mặt đất và 350 ha mặt nước, với 10 bến cảng, tổng chiều dài cầu cảng khoảng 3.000 m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu container, tàu tổng hợp và tàu hàng rời có trọng tải đến 100.000 tấn.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động bến số 1 và bến số 2 vào cuối tháng 4/2026. Dự kiến đến quý IV/2027 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác 4 bến. Toàn bộ dự án gồm 10 bến dự kiến hoàn thành trước năm 2036.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang chậm so với tiến độ đề ra. Nhà đầu tư đề nghị địa phương sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng 20,02 ha khu vực vũng quay tàu và 15 ha bãi chứa cát giai đoạn 2 trước ngày 10/4/2026. Đồng thời, bàn giao Đồn Biên phòng Hải An (vị trí cũ) trước ngày 31/3/2026 và hoàn tất các thủ tục pháp lý, phòng cháy chữa cháy phục vụ vận hành cảng trước ngày 15/4/2026.

Bên cạnh dự án cảng, các nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu và đề xuất một số dự án liên quan nhằm hình thành hệ sinh thái logistics và công nghiệp phục vụ khai thác cảng.

Các dự án gồm Khu hậu cần sau cảng Mỹ Thủy; Khu đô thị – cảng Ngã 5 VICO; Khu công nghiệp công nghệ cao VPG Quảng Trị; Trung tâm logistics Hành lang kinh tế Đông – Tây và Trung tâm logistics Lao Bảo. Theo nhà đầu tư, đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn hàng và hình thành chuỗi dịch vụ logistics đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác thương mại của Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Để triển khai các dự án này, nhà đầu tư đề nghị tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đặc biệt là việc xin chấp thuận thực hiện dự án trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, để Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trong tháng 3/2026.

Nhà đầu tư cũng đề xuất nghiên cứu phương án mở rộng Khu bến cảng Mỹ Thủy về phía Nam với diện tích khoảng 800 ha, nâng quy mô cảng lên khoảng 30 bến, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 350.000 tấn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định Tập đoàn Việt Phương và MTIP là những nhà đầu tư chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics và công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị địa phương sớm hoàn thiện phương án bồi thường, phê duyệt giá đất và công khai minh bạch để bảo đảm quyền lợi cho người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để cùng nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai và phát huy hiệu quả.