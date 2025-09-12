Quảng Trị thu hơn 8.000 tỷ đồng trong 8 tháng từ du lịch

Trong 8 tháng năm 2025, ngành Du lịch Quảng Trị đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 7,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 8.000 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của vùng đất lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả đạt được trong 8 tháng năm 2025 của ngành Du lịch Quảng Trị phản ánh rõ hiệu quả từ việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những nỗ lực này đang từng bước đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Riêng trong tháng 8/2025, tổng lượng khách đến Quảng Trị đạt 1,25 triệu lượt, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế vượt 35.000 lượt. Tổng thu từ du lịch trong tháng 8 đạt hơn 1.435 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 8 tháng, toàn tỉnh đã đón hơn 7,8 triệu lượt khách, tăng 18,3%, mang lại doanh thu hơn 8.031 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Song song với việc khai thác tốt các nguồn khách, tỉnh Quảng Trị còn triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến trên cả phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng truyền thông trong nước, quốc tế. Điển hình là hoạt động chào đón đoàn khách du lịch trên chuyến tàu JQB1 Hà Nội – Đồng Hới, qua đó mở rộng cơ hội kết nối hành trình đến Quảng Trị.

Ngoài ra, sự kiện chiếu bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội thực hiện nhân dịp Quốc khánh 2/9 cũng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần lan tỏa hình ảnh Thành Cổ Quảng Trị, biểu tượng lịch sử cách mạng, đến đông đảo người dân và du khách.

Với những tín hiệu tăng trưởng tích cực cả về lượng khách và doanh thu, du lịch Quảng Trị đang cho thấy tiềm năng phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong bức tranh kinh tế – xã hội của tỉnh.