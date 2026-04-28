Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt gần 3.450 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

28/04/2026, 12:03

Thu ngân sách Nhà nước tại Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, với nhiều khoản thu đạt mức tăng cao. Đáng chú ý, khu vực sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đang trở thành động lực quan trọng đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Cán bộ thuế Quảng Trị hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, từng bước nâng cao tính minh bạch

Theo báo cáo của cơ quan thuế, trong tháng 4/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quảng Trị ước đạt 731 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán Trung ương giao và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết) đạt 518,8 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của tỉnh này đạt khoảng 3.447 tỷ đồng, tương đương 35,3% dự toán và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thu nội địa đạt 2.474,3 tỷ đồng, bằng 40,6% dự toán, tăng mạnh 28,6% – mức tăng cho thấy sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế địa phương.

Trong cơ cấu thu, khu vực sản xuất – kinh doanh ghi nhận nhiều điểm sáng. Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.117,5 tỷ đồng, tăng 34,4%; doanh nghiệp Nhà nước đạt 222,6 tỷ đồng, tăng 18,1%. Đặc biệt, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 96,1 tỷ đồng, tăng đột biến 93%, phản ánh hiệu quả từ các dự án đầu tư và môi trường kinh doanh đang được cải thiện.

Bên cạnh đó, một số khoản thu khác cũng tăng khá như thuế thu nhập cá nhân đạt 246,8 tỷ đồng (tăng 24%), lệ phí trước bạ đạt 241,1 tỷ đồng (tăng 47,7%) do nhu cầu mua ô tô dưới 9 chỗ gia tăng. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 61,8%.

Đặt mục tiêu thu tối thiểu 675 tỷ đồng trong tháng 5/2026, ngành thuế Quảng Trị đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cả năm 10.758 tỷ đồng.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, từ đó tạo nguồn thu ổn định và bền vững.

Chiến dịch “60 ngày hành động – Hộ khoán chuyển mình, Hộ kê khai vững bước” được triển khai sâu rộng với hàng trăm hội nghị tập huấn, hàng chục nghìn tài liệu tuyên truyền cùng các tổ hỗ trợ lưu động. Cán bộ thuế Quảng Trị trực tiếp “đi từng chợ, đến từng hộ, từng tuyến phố” để hướng dẫn kê khai, cài đặt ứng dụng và giải đáp vướng mắc, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng kinh doanh.

Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn đã hoàn thành chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Đồng thời, ngành thuế phối hợp với doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng thương mại triển khai các chương trình hỗ trợ miễn phí hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và kê khai thuế trong thời gian từ 3 tháng đến 3 năm.

Những giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí cho người nộp thuế mà còn thúc đẩy quá trình số hóa, từng bước nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng thu ngân sách trong dài hạn.

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

07:24, 28/04/2026

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

07:22, 28/04/2026

Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Đọc thêm

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong 2 năm...

Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được đề xuất quy hoạch với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, với mục tiêu đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050...

Huế tìm “đòn bẩy” cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026–2030

Huế đang tăng tốc hoàn thiện Đề án cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá phát triển giai đoạn 2026–2030, với kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, thể chế và thu hút đầu tư, đồng thời phát huy lợi thế đô thị di sản...

Khởi công cảng Liên Chiểu: Cú hích mới cho logistics miền Trung

Khởi công cảng Liên Chiểu: Cú hích mới cho logistics miền Trung

Sáng 25/4/2026, tại vịnh Liên Chiểu, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu – công trình hạ tầng cảng biển có quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Trung hiện nay.

Thống nhất phương án đầu tư PPP tuyến hành lang ven biển miền Tây

Thống nhất phương án đầu tư PPP tuyến hành lang ven biển miền Tây

Chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư nhằm trao đổi, thống nhất phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển miền Tây (CT.33) theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu

Tiêu & Dùng

2

Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

Chứng khoán

3

Lừa bán nhà, đất “giá ưu đãi”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Dân sinh

4

Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế

Du lịch

5

NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý 1/2026

Tài chính

