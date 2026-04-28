Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Thanh Thủy

28/04/2026, 07:22

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được đề xuất quy hoạch với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, với mục tiêu đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050...

Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án đặt mục tiêu nâng cấp sân bay tại Đắk Lắk thành đầu mối giao thông quan trọng, khai thác kết hợp dân dụng và quân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo tờ trình, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nằm tại phường Tân Lập, là sân bay nội địa sử dụng chung cho hoạt động hàng không dân dụng và quân sự.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, với công suất khoảng 3 - 5 triệu hành khách mỗi năm và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Quy mô này cho phép khai thác các loại tàu bay như Airbus A320, A321 và các dòng tương đương trở xuống.

Quy hoạch thời kỳ này cũng xác định rõ các hạng mục đầu tư gồm nâng cấp đường băng hiện hữu đạt kích thước 3.000 m x 45 m; mở rộng sân đỗ tàu bay hiện hữu đảm bảo tiếp nhận tối thiểu 19 vị trí đỗ máy bay code C và tương đương. 

Về nhà ga hành khách, tiếp tục duy trì nhà ga T1 hiện tại và cải tạo, nâng cấp khi có nhu cầu để đạt công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm. 

Ngoài ra, quy hoạch nhà ga T2 với công suất khai thác khoảng 3 triệu khách/năm. Nhà ga này sẽ được phân kỳ đầu tư xây dựng phù hợp với nhu cầu tăng trưởng.

Đối với hạ tầng hàng hóa, quy hoạch khu nhà ga hàng hóa kết hợp sân đỗ tàu bay tại phía Đông nhà ga hành khách, trên diện tích khoảng 13.100 m2, với công suất 10.000 tấn mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được định hướng nâng cấp, mở rộng lên khoảng 27 vị trí đỗ tàu bay, đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Về phương án quy hoạch, bổ sung đường cất hạ cánh số 2 dài 2.400 m, rộng 45 m, cách tim đường băng số 1 khoảng 275 m về phía Bắc. Cùng với đó là hệ thống 4 đường lăn nối, dự kiến được đầu tư đồng bộ với đường băng số 2 khi có nhu cầu.

Ở giai đoạn này, nhà ga T2 cũng được định hướng nâng cấp, mở rộng công suất lên 5 triệu hành khách mỗi năm. Khu ga hàng hóa tiếp tục được đầu tư bổ sung để nâng công suất lên 15.000 tấn mỗi năm.

Tổng diện tích đất quy hoạch sử dụng cho toàn bộ giai đoạn đến năm 2050 hơn 518 ha, với tổng mức đầu tư khái toán khoảng 19.973 tỷ đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hồ sơ quy hoạch đã được cơ quan này phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định và chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt hồ sơ quy hoạch.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cập nhật phương án quy hoạch cảng vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, cũng như quy hoạch kết nối giao thông công cộng của tỉnh đến và đi từ cảng hàng không.

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột hiện có nhà ga hành khách với diện tích khoảng 7.175 m2. Sân bay được trang bị một đường cất hạ cánh kích thước 3.000 m x 45 m.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhà ga hành khách hiện hữu có công suất thiết kế 1 triệu hành khách mỗi năm, được đưa vào khai thác từ năm 2012. Công trình gồm một tầng trệt và một tầng lửng, phục vụ hoạt động hàng không và các dịch vụ liên quan.

Từ khóa:

cục hàng không Việt Nam Đắk Lắk dự án hạ tầng hàng không sân bay sân bay Buôn Ma Thuột sân bay nội địa

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy