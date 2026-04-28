Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được đề xuất quy hoạch với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, với mục tiêu đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050...

Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án đặt mục tiêu nâng cấp sân bay tại Đắk Lắk thành đầu mối giao thông quan trọng, khai thác kết hợp dân dụng và quân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo tờ trình, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nằm tại phường Tân Lập, là sân bay nội địa sử dụng chung cho hoạt động hàng không dân dụng và quân sự.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, với công suất khoảng 3 - 5 triệu hành khách mỗi năm và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Quy mô này cho phép khai thác các loại tàu bay như Airbus A320, A321 và các dòng tương đương trở xuống.

Quy hoạch thời kỳ này cũng xác định rõ các hạng mục đầu tư gồm nâng cấp đường băng hiện hữu đạt kích thước 3.000 m x 45 m; mở rộng sân đỗ tàu bay hiện hữu đảm bảo tiếp nhận tối thiểu 19 vị trí đỗ máy bay code C và tương đương.

Về nhà ga hành khách, tiếp tục duy trì nhà ga T1 hiện tại và cải tạo, nâng cấp khi có nhu cầu để đạt công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, quy hoạch nhà ga T2 với công suất khai thác khoảng 3 triệu khách/năm. Nhà ga này sẽ được phân kỳ đầu tư xây dựng phù hợp với nhu cầu tăng trưởng.

Đối với hạ tầng hàng hóa, quy hoạch khu nhà ga hàng hóa kết hợp sân đỗ tàu bay tại phía Đông nhà ga hành khách, trên diện tích khoảng 13.100 m2, với công suất 10.000 tấn mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được định hướng nâng cấp, mở rộng lên khoảng 27 vị trí đỗ tàu bay, đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Về phương án quy hoạch, bổ sung đường cất hạ cánh số 2 dài 2.400 m, rộng 45 m, cách tim đường băng số 1 khoảng 275 m về phía Bắc. Cùng với đó là hệ thống 4 đường lăn nối, dự kiến được đầu tư đồng bộ với đường băng số 2 khi có nhu cầu.

Ở giai đoạn này, nhà ga T2 cũng được định hướng nâng cấp, mở rộng công suất lên 5 triệu hành khách mỗi năm. Khu ga hàng hóa tiếp tục được đầu tư bổ sung để nâng công suất lên 15.000 tấn mỗi năm.

Tổng diện tích đất quy hoạch sử dụng cho toàn bộ giai đoạn đến năm 2050 hơn 518 ha, với tổng mức đầu tư khái toán khoảng 19.973 tỷ đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hồ sơ quy hoạch đã được cơ quan này phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định và chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt hồ sơ quy hoạch.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cập nhật phương án quy hoạch cảng vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, cũng như quy hoạch kết nối giao thông công cộng của tỉnh đến và đi từ cảng hàng không.