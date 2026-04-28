Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong 2 năm...

Ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (Hạng mục hàng không dân dụng).

Tọa lạc tại phường Mũi Né, dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô gần 75 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E (mức cho phép khai thác các loại máy bay thân rộng hiện đại). Ở giai đoạn 1, công suất thiết kế đạt khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Dự án hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư và khởi công trong vòng 5 tháng, với tiến độ dự kiến hoàn thành trong 2 năm.

Hạng mục chính là nhà ga hành khách rộng 18.000 m2, thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Champa. Khu sân đỗ có 6 vị trí, đáp ứng cả máy bay thân rộng Code E và thân hẹp Code C, kết nối với nhà ga qua hệ thống đường lăn.

Đài kiểm soát không lưu cao 45 m, được trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường, phục vụ điều hành bay. Các hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông nội cảng và an ninh được triển khai đồng bộ.

Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời có khả năng khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, hướng tới kết nối trực tiếp khách quốc tế đến khu vực Mũi Né - Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết là công trình lưỡng dụng quy mô hơn 543 ha, được quy hoạch từ năm 2013. Đến nay, các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào huấn luyện.

Cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng; đến tháng 3/2026 hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư.

Khi đưa vào vận hành, công trình góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số điểm du lịch trong nước, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của du khách.

Đây là sân bay thứ ba do Sun Group tham gia đầu tư xây dựng. Trước đó, doanh nghiệp này đã đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tham gia vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và triển khai mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027.