Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Thanh Thủy

28/04/2026, 07:24

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong 2 năm...

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (Hạng mục hàng không dân dụng).

Tọa lạc tại phường Mũi Né, dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô gần 75 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E (mức cho phép khai thác các loại máy bay thân rộng hiện đại). Ở giai đoạn 1, công suất thiết kế đạt khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Dự án hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư và khởi công trong vòng 5 tháng, với tiến độ dự kiến hoàn thành trong 2 năm.

Hạng mục chính là nhà ga hành khách rộng 18.000 m2, thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Champa. Khu sân đỗ có 6 vị trí, đáp ứng cả máy bay thân rộng Code E và thân hẹp Code C, kết nối với nhà ga qua hệ thống đường lăn.

Đài kiểm soát không lưu cao 45 m, được trang bị hệ thống quan trắc thời tiết AWOS và thiết bị dẫn đường, phục vụ điều hành bay. Các hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông nội cảng và an ninh được triển khai đồng bộ.

Sân bay được thiết kế phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ, đồng thời có khả năng khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ, hướng tới kết nối trực tiếp khách quốc tế đến khu vực Mũi Né - Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết là công trình lưỡng dụng quy mô hơn 543 ha, được quy hoạch từ năm 2013. Đến nay, các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào huấn luyện.

Cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng; đến tháng 3/2026 hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư. 

Khi đưa vào vận hành, công trình góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số điểm du lịch trong nước, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của du khách.

Đây là sân bay thứ ba do Sun Group tham gia đầu tư xây dựng. Trước đó, doanh nghiệp này đã đầu tư và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tham gia vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và triển khai mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

12:03, 05/03/2026

Dự án sân bay Phan Thiết hoàn tất thẩm định, đủ điều kiện đấu thầu

15:01, 01/12/2025

Dự án sân bay Phan Thiết hoàn tất thẩm định, đủ điều kiện đấu thầu

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

11:04, 23/04/2026

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đọc thêm

Đề xuất đầu tư gần 20.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được đề xuất quy hoạch với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, với mục tiêu đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050...

Huế tìm “đòn bẩy” cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026–2030

Huế đang tăng tốc hoàn thiện Đề án cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá phát triển giai đoạn 2026–2030, với kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, thể chế và thu hút đầu tư, đồng thời phát huy lợi thế đô thị di sản...

Khởi công cảng Liên Chiểu: Cú hích mới cho logistics miền Trung

Sáng 25/4/2026, tại vịnh Liên Chiểu, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu – công trình hạ tầng cảng biển có quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Trung hiện nay.

Thống nhất phương án đầu tư PPP tuyến hành lang ven biển miền Tây

Chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư nhằm trao đổi, thống nhất phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển miền Tây (CT.33) theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phải đạt 100% kế hoạch

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu siết kỷ luật đầu tư công, chống dàn trải, gắn phân bổ vốn với hiệu quả kinh tế - xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, qua đó tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

Khối ngoại bán ròng 4.700 tỷ ngay trước tuần nghỉ lễ

Chứng khoán

2

Nobu Danang: Khi di sản thương hiệu không dừng lại ở ẩm thực mà còn là “khẩu vị sống và đầu tư toàn cầu”

Bất động sản

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, đưa nghị quyết chiến lược vào thực tiễn

Tiêu điểm

4

Toàn văn nội dung nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với người lao động TP.Hồ Chí Minh

Tiêu điểm

5

Bán dẫn đưa Đài Loan và Hàn Quốc "áp đảo" thị trường chứng khoán châu Âu

Kinh tế số

