Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Thứ Sáu, 21/11/2025
Nguyễn Thuấn
21/11/2025, 14:20
Các trạm sạc điện công cộng sắp được lắp đặt tại Quảng Trị, nhằm phục vụ phương tiện chạy bằng điện, kết hợp phát triển dịch vụ và hướng tới mạng lưới giao thông xanh toàn tỉnh.
Chiều 20/11/2025, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương về Dự án lắp đặt trạm sạc điện tại các bãi đỗ xe công cộng, hướng tới phát triển hạ tầng giao thông xanh, giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ chuyển đổi năng lượng trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng báo cáo mục tiêu của dự án là cung cấp hạ tầng sạc điện cho các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ giao thông xanh. Đây là một trong những giải pháp phù hợp với chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê tan của ngành Giao thông vận tải.
Các doanh nghiệp cũng đã trình bày các đề xuất cụ thể. Công ty Cổ phần ECOGREEN Phong Nha đề xuất thí điểm lắp đặt trạm sạc điện tại các điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn phường Đồng Hới. Công ty Cổ phần Phúc Thành kiến nghị bổ sung quy hoạch, lắp đặt trạm sạc điện tại các bãi đỗ xe công cộng thuộc các phường Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn. Tập đoàn Trường Phú đề xuất xây dựng bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc điện ở khu vực Nam và Bắc cầu Rào, phường Đồng Hới.
Đại diện các sở, ban, ngành và địa phương nhấn mạnh, việc triển khai các trạm sạc điện cần đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung, đồng thời theo sát xu hướng phát triển của ngành xe điện. Các địa điểm lắp đặt trạm sạc cũng nên kết hợp với các dịch vụ khác, tạo tiện lợi cho người dân khi chờ sạc và nâng cao hiệu quả sử dụng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đồng ý với chủ trương thí điểm xây dựng các trạm sạc điện tại bãi đỗ xe công cộng và giao Sở Xây dựng lập phương án về số lượng, vị trí xây dựng các trụ sạc theo tiêu chuẩn hiện hành. UBND các phường được giao tổ chức thực hiện dự án đúng quy định, đảm bảo các yếu tố về phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng, cho thuê tài sản công và các quy định khác có liên quan.
Các doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo đúng quy trình. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh định hướng quy hoạch xây dựng các trạm sạc điện trên toàn tỉnh trong thời gian tới.
