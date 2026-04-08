Quảng Trị “tiếp sức” cho doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử

Nguyễn Thuấn

08/04/2026, 07:28

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các nền tảng thương mại điện tử, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026–2030, xác định rõ vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ sản xuất, kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Theo kế hoạch, tỉnh này tập trung phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là tốc độ tăng trưởng tiêu thụ bình quân các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt khoảng 3–5% mỗi năm. Đến năm 2030, khoảng 60% doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia các nền tảng thương mại điện tử và môi trường số.

Cùng với đó, Quảng Trị chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn, thuê chuyên gia tư vấn phát triển sản phẩm. Dự kiến mỗi năm tỉnh hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho khoảng 3–5 sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Các hoạt động đào tạo về xúc tiến thương mại, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu cũng sẽ được tổ chức thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã.

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG – CẦU, THÚC ĐẨY XÚC TIẾN SỐ

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, việc tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, ưu tiên các sự kiện gắn với hệ thống phân phối hiện đại, chuỗi bán lẻ và trung tâm thương mại lớn.

Hoạt động kết nối cung – cầu được tăng cường thông qua các chương trình như Tuần lễ sản phẩm Quảng Trị, Ngày hội kết nối sản phẩm OCOP và các sự kiện giới thiệu sản phẩm tại các thị trường trọng điểm. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị tổ chức các chương trình làm việc giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ thống phân phối để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt tiêu chuẩn kỹ thuật, chính sách thương mại và yêu cầu thị trường.

Đáng chú ý, xúc tiến thương mại trên môi trường số được xác định là một trong những trọng tâm. Tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, marketing số, livestream bán hàng, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Song song với đó, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi tiếp tục được triển khai, góp phần phát triển thị trường nội địa. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là Lào, Thái Lan và khu vực ASEAN.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026–2030 dự kiến hơn 50,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 37,31 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa hơn 13 tỷ đồng.

Bức tranh thương mại điện tử 2026

Doanh nghiệp cần vượt 4 thách thức lớn để khai thác thương mại điện tử xuyên biên giới

Nâng cao sức chống chịu cho logistics và xuất khẩu

Nâng cao sức chống chịu cho logistics và xuất khẩu

Xung đột tại Trung Đông cùng đà tăng phi mã của giá nhiên liệu đang tạo ra áp lực rất lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy các doanh nghiệp logistics và xuất khẩu Việt Nam vào thế khó. Việc chi phí vận tải biển tăng 25-35%, phí bảo hiểm leo thang và thời gian giao hàng kéo dài không chỉ bào mòn lợi nhuận mà còn trực tiếp đe dọa sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh “áp lực kép” từ chi phí đầu vào và sức mua toàn cầu sụt giảm, yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng được cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để nâng cao sức chống chịu cho hệ thống logistics quốc gia. Tuy nhiên, biến động hiện nay cũng là “phép thử” quan trọng để sàng lọc năng lực và thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc. Từ việc chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường gần như Trung Quốc, ASEAN đến chiến lược tối ưu hóa vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm lối đi bền vững, sẵn sàng bứt phá khi thị trường hồi phục theo nguyên lý “lò xo nén”.

Cục Thuế vừa tiếp nhận dữ liệu của gần 13.000 doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán từ 42 tổ chức nhằm tăng cường giám sát hoạt động tài chính và ngăn chặn tình trạng lập hai sổ kế toán để gian lận thuế…

Ngay sau cuộc họp chiều 9/4 do tân Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, các ngân hàng thương mại thống nhất giảm lãi suất tiền gửi và cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một số ngân hàng cạnh tranh huy động vốn, khiến mặt bằng lãi suất trên thị trường tăng nóng trong thời gian qua...

Mức phạt với các hành vi vi phạm quy định thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu; quy định về hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì được đề xuất giảm xuống khoảng 10 lần so với quy định hiện nay...

VAECO trở thành đơn vị đầu tiên trong nước đạt EASA Part 147, đánh dấu bước tiến trong chuẩn hóa đào tạo kỹ thuật hàng không...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

