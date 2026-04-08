Quảng Trị “tiếp sức” cho doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các nền tảng thương mại điện tử, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026–2030, xác định rõ vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ sản xuất, kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Theo kế hoạch, tỉnh này tập trung phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là tốc độ tăng trưởng tiêu thụ bình quân các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt khoảng 3–5% mỗi năm. Đến năm 2030, khoảng 60% doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia các nền tảng thương mại điện tử và môi trường số.

Cùng với đó, Quảng Trị chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn, thuê chuyên gia tư vấn phát triển sản phẩm. Dự kiến mỗi năm tỉnh hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho khoảng 3–5 sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Các hoạt động đào tạo về xúc tiến thương mại, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu cũng sẽ được tổ chức thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã.

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG – CẦU, THÚC ĐẨY XÚC TIẾN SỐ

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, việc tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, ưu tiên các sự kiện gắn với hệ thống phân phối hiện đại, chuỗi bán lẻ và trung tâm thương mại lớn.

Hoạt động kết nối cung – cầu được tăng cường thông qua các chương trình như Tuần lễ sản phẩm Quảng Trị, Ngày hội kết nối sản phẩm OCOP và các sự kiện giới thiệu sản phẩm tại các thị trường trọng điểm. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị tổ chức các chương trình làm việc giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ thống phân phối để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt tiêu chuẩn kỹ thuật, chính sách thương mại và yêu cầu thị trường.

Đáng chú ý, xúc tiến thương mại trên môi trường số được xác định là một trong những trọng tâm. Tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, marketing số, livestream bán hàng, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Song song với đó, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi tiếp tục được triển khai, góp phần phát triển thị trường nội địa. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là Lào, Thái Lan và khu vực ASEAN.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026–2030 dự kiến hơn 50,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 37,31 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa hơn 13 tỷ đồng.