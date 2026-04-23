Quốc hội dự kiến giám sát tài sản công và bảo hiểm xã hội trong năm 2027

Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027. Báo cáo cho thấy hoạt động giám sát nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới, hiệu quả; đồng thời đề xuất hai chuyên đề giám sát trọng tâm trong năm 2027...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng ngày 23/4/2026, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Tờ trình tóm tắt dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Báo cáo đánh giá cho thấy việc triển khai Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 được thực hiện với nhiều cải tiến về phương thức tổ chức, điều hành; điều chỉnh linh hoạt, phù hợp bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoạt động giám sát gắn với việc thực hiện các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Trung ương, Bộ Chính trị, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Tờ trình tóm tắt dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027. Ảnh: Quốc hội.

Theo đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được xác định là ưu tiên hàng đầu với việc ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 cùng các nghị quyết hướng dẫn thi hành và hệ thống biểu mẫu phục vụ giám sát.

Việc xem xét báo cáo, nhất là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan, được thực hiện thực chất, trách nhiệm, tập trung vào vấn đề trọng tâm và lộ trình xử lý tồn tại.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội tiếp tục khẳng định hiệu quả, với các nhóm vấn đề cấp thiết, bám sát thực tiễn; công tác chuẩn bị được thực hiện công phu, có nhiều đổi mới.

Giám sát chuyên đề cơ bản tuân thủ chủ trương phân cấp, phân quyền; công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri được đẩy mạnh và đi vào nề nếp.

Việc theo dõi, xem xét thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn được đổi mới theo hướng tăng cường thảo luận tại hội trường. Hoạt động giám sát, hướng dẫn Hội đồng nhân dân các cấp được chú trọng, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai nghiêm túc với 16 đoàn giám sát, kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, Diễn đàn giám sát của Quốc hội với chủ đề “Giám sát để kiến tạo phát triển” lần đầu được tổ chức, góp phần khẳng định vai trò của hoạt động giám sát trong bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý nhà nước.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đổi mới phương thức giám sát, tinh gọn đoàn công tác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm và hiệu quả.

Về Chương trình giám sát năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tổ chức giám sát hai chuyên đề: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021–2026. Sau khi Quốc hội lựa chọn một chuyên đề, chuyên đề còn lại sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp tổ chức giám sát.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung, hình thức giám sát phù hợp để triển khai trong năm 2026 và báo cáo kết quả trong năm 2027; đồng thời theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện hệ thống pháp luật khi cần thiết.