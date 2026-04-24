Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng
Hà Lê
24/04/2026, 16:02
Với tỷ lệ tán thành 96,40%, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và tạo dư địa thu hút nguồn lực xã hội.
Sáng 24/4, tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.
Kết quả biểu quyết cho thấy có 482/484 đại biểu tham gia tán thành, chiếm 96,40% tổng số đại biểu Quốc hội, chính thức thông qua Nghị quyết.
Trước khi Quốc hội biểu quyết, Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.
Theo báo cáo, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 gồm 8 điều, trong đó xác định rõ mục tiêu và phương hướng sử dụng vốn đầu tư công theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng sức lan tỏa và vai trò dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.
Kế hoạch đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh đổi mới quản lý đầu tư công, thực hiện phân bổ và quản lý vốn trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội và mức độ cải thiện đời sống, an sinh xã hội mà người dân được thụ hưởng; bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các vùng miền, ưu tiên các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển dự kiến chiếm khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước và khoảng 20–22% tổng mức đầu tư toàn xã hội.
Về phương án phân bổ, tổng mức vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030 là 8,22 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 3,8 triệu tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng.
Dự kiến phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách trung ương là 717.000 tỷ đồng; số vốn còn lại khoảng 2,7 triệu tỷ đồng sẽ được Chính phủ tiếp tục phân bổ sau khi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo Kết luận 18.
Nguồn vốn đầu tư công trung hạn được ưu tiên bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, các nhiệm vụ và dự án thuộc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cũng như các dự án triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.
Về giải pháp tổ chức thực hiện, Nghị quyết yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về quản lý đầu tư công; tập trung phân bổ vốn, tránh dàn trải, manh mún.
Ngân sách trung ương tập trung cho các công trình hạ tầng chiến lược, kết nối liên vùng, khu vực và quốc tế, các dự án có tính chất đột phá; ngân sách địa phương chủ động quyết định đầu tư theo quy hoạch và khả năng cân đối vốn, gắn với trách nhiệm của từng địa phương.
Đồng thời, Nghị quyết đặt mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021–2025; nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm; qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư ngoài xã hội, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới.
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội
16:34, 23/04/2026
Đổi mới tư duy giám sát theo hướng kiến tạo phát triển
15:30, 23/04/2026
Quốc hội dự kiến giám sát tài sản công và bảo hiểm xã hội trong năm 2027
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực về đất đai
Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.
Chính sách thuế mới giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh
Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh
Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: