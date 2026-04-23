Đổi mới tư duy giám sát theo hướng kiến tạo phát triển
Đỗ Như
23/04/2026, 15:30
Để đạt được mục tiêu "giám sát để kiến tạo phát triển", các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần chuyển đổi sang mô hình giám sát dựa trên dữ liệu. Hoạt động giám sát của Quốc hội cần được định vị lại theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật, khơi thông mọi nguồn lực bị kìm hãm...
Sáng ngày 23/4/2026, Quốc hội nghe và thảo luận về dự kiến
Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.
PHẢI XÁC ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM SAU CÁC KẾT LUẬN GIÁM SÁT
Thảo luận tại hội trường, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh cần đổi mới căn bản cách tiếp cận giám
sát đối với các dự án quan trọng quốc gia và hệ thống hạ tầng chiến lược như:
đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến
vành đai và cao tốc.
"Giám sát không nên chỉ bó hẹp ở việc kiểm tra tiến độ
giải ngân hay thi công mà phải đánh giá hiệu quả tổng thể và tác động kinh tế -
xã hội thực tế. Phải trả lời được các câu hỏi cốt lõi: dự án có đạt được các mục
tiêu chiến lược ban đầu hay không? có nguy cơ gây lãng phí nguồn lực quốc gia
do đội vốn hoặc chậm tiến độ không?", đại biểu Thạch Phước Bình đặt vấn đề.
Đặc biệt, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị cần thực hiện
nghiêm túc quy định tại dự thảo Nghị quyết này về việc xác định rõ trách nhiệm
của từng cá nhân, cơ quan trong việc thực hiện các kết luận sau giám sát.
Đại biểu nhấn mạnh chỉ khi hoạt động giám sát gắn liền với
cơ chế chịu trách nhiệm giải trình minh bạch và có các biện pháp xử lý quyết liệt
đối với những tồn tại, hạn chế kéo dài thì khi đó mới tạo được chuyển biến thực
chất trong quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân.
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH GIÁM SÁT ĐỂ KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN
Đại biểu Bế Trung Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk
Lắk, cho rằng để đạt được mục tiêu "giám sát để kiến tạo phát triển", cần chuyển đổi sang mô hình giám sát dựa trên dữ liệu.
Theo đại biểu Bế Trung Anh, trong
bối cảnh chúng ta đang chuyển sang mô hình "nhà nước thích ứng" với bộ
máy chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh Chính phủ số, quản trị bằng dữ
liệu và vận hành theo thời gian thực, nếu Quốc hội không thay đổi phương thức giám sát sẽ rơi
vào tình trạng "giám sát quá khứ", trong khi vấn đề nằm ở hiện tại.
Do đó đại biểu đề xuất cần bổ sung cơ chế giám sát thích ứng và đột xuất, cho
phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giám sát ngay khi phát sinh vấn đề lớn
mà không phải chờ đến kỳ họp.
Trong khi đó, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn đại biểu Quốc hội
Thành phố Hà Nội, kiến nghị cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giao quyền chủ động
hơn cho các cơ quan của Quốc hội trong việc tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề
từ sớm, từ xa. Đặc biệt, cần nâng tầm hoạt động "giải trình" như một
hình thức giám sát hiệu quả, kịp thời làm rõ trách nhiệm của các Bộ trưởng, Trưởng
ngành trước khi vấn đề trở nên tồn đọng, kéo dài.
Cùng với đó, tăng cường hiệu quả của việc lấy "kết quả
giám sát" để "hoàn thiện pháp luật". Theo đại biểu, qua các báo
cáo cho thấy nhiều nghị quyết của Quốc hội sau giám sát vẫn chậm được thể chế
hóa.
“Vì vậy, tôi đề nghị các nghị quyết sau giám sát phải có "địa chỉ"
và cơ chế ràng buộc trách nhiệm giải trình rõ ràng; ngay trong Nghị quyết về
Chương trình giám sát năm 2027 cần nhấn mạnh cơ chế theo dõi, đôn đốc. Chính phủ
cần có báo cáo riêng về việc xử lý các kiến nghị sau giám sát của Quốc hội”, đại biểu Tạ Đình Thi cho biết thêm.
Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng
Ngãi, cũng cho rằng cần phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy giám sát theo hướng kiến tạo phát
triển và khơi thông nguồn lực.
Theo đó, hoạt động giám sát của Quốc hội cần được
định vị lại theo hướng: giám sát không phải để "vạch lá tìm sâu" mà để
xây dựng hệ thống pháp luật tốt, khơi thông mọi nguồn lực bị kìm hãm. Đồng thời,
phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ, minh bạch để quyền lực vận hành đúng mục
đích vì lợi ích chung.
Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cũng cho rằng cần tăng cường quyền lực giám sát tối
cao để Quốc hội thực sự là nhịp cầu niềm tin, đưa hơi thở cuộc sống đến nghị
trường. Mọi quyết sách phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm
trung tâm, giải quyết các vấn đề cấp thiết về phát triển xanh, nhanh và bền vững.
Vì vậy, cần đổi mới phương thức giám sát thông qua đối thoại chính sách và lắng
nghe đa chiều.
Quốc hội dự kiến giám sát tài sản công và bảo hiểm xã hội trong năm 2027
14:54, 23/04/2026
Đổi mới công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026
14:22, 14/04/2026
Quốc hội dự kiến giám sát cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội
Chủ động kịch bản điều hành giá trước áp lực lạm phát nhập khẩu
CPI quý 1/2026 tăng 3,51%, trong bối cảnh giá năng lượng và xung đột địa chính trị gây áp lực lớn lên mặt bằng giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động kịch bản điều hành linh hoạt cho những tháng còn lại của năm...
Quốc hội dự kiến giám sát tài sản công và bảo hiểm xã hội trong năm 2027
Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027. Báo cáo cho thấy hoạt động giám sát nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới, hiệu quả; đồng thời đề xuất hai chuyên đề giám sát trọng tâm trong năm 2027...
Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030
Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 4 luật thuế, tập trung điều chỉnh cách xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, bổ sung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin.
Ưu tiên nguồn lực, tăng tỉ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi
Tổng kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 được Quốc hội phê chuẩn là 65.020 tỷ đồng, trong đó 30.720 tỷ đồng chi thường xuyên và 34.300 tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Đến nay, 92,27% nguồn chi thường xuyên và 68,58% vốn đầu tư đã được phân bổ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: