Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 89,85%

Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 425/436 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 89,85% tổng số đại biểu Quốc hội), Luật mới gồm 7 Chương, 52 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026...

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết một trong những nội dung quan trọng là thu hẹp và làm rõ phạm vi các dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo dự thảo mới, chỉ các dự án thuộc nhóm lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm như cảng biển, sân bay, viễn thông, xuất bản, báo chí hoặc nằm tại khu vực ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh mới phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây được xem là bước cải cách nhằm giảm thủ tục tiền kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư.

Về ngành nghề ưu đãi và ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã rà soát trên cơ sở Nghị quyết 68 và Nghị quyết 198, qua đó cắt giảm 38 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sửa đổi phạm vi của 20 ngành nghề khác. Chính phủ cũng sẽ công bố hai danh mục: nhóm ngành nghề vẫn cần cấp phép/chứng nhận trước khi hoạt động và nhóm ngành nghề chuyển sang quản lý theo phương thức hậu kiểm, góp phần tăng minh bạch và giảm gánh nặng thủ tục.

Liên quan đến quy định thành lập tổ chức kinh tế, dự thảo tiếp tục đề xuất cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá đây là cải cách mang tính nền tảng, giúp rút gọn quy trình, cải thiện môi trường đầu tư và phù hợp thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, Chính phủ dự kiến bổ sung một số quy định trong nghị định hướng dẫn, nhằm tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh – quốc phòng, như yêu cầu nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian chưa triển khai dự án hoặc phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường ngay từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, dự thảo Luật tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, trong đó bãi bỏ yêu cầu chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và thu hẹp diện dự án phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nhóm dự án được miễn thủ tục cấp giấy chứng nhận, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng thị trường. Song song, các quy định về quản lý ngoại hối, giám sát dòng vốn ra nước ngoài sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và an toàn tài chính quốc gia.