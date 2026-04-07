Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031

Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Phát biểu trong giờ phút trang nghiêm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao gắn liền với trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, nhân dân và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tân Thủ tướng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, đồng chí cả nước; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiền nhiệm đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO, ĐIỀU HÀNH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu và chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2026–2031, Thủ tướng cho biết đất nước đứng trước vận hội phát triển mới, đòi hỏi không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, gắn với nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ đoàn kết một lòng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Theo đó, Chính phủ sẽ ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế; rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội.

Bộ máy hành chính được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt.

Thứ hai, Chính phủ quyết tâm điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Thủ tướng cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026–2031 là mệnh lệnh phát triển nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Trong đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược.

Cùng với đó, Chính phủ thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; bảo đảm mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội đóng góp và hưởng lợi công bằng từ phát triển.

HOÀN THIỆN BỘ MÁY, ĐỀ CAO LIÊM CHÍNH VÀ KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất. Theo đó, nguồn lực thích đáng sẽ được dành cho đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài; đồng thời nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết - Ảnh: VGP

Song song với phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới, trong bối cảnh từ ngày 1/7/2025 chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động. Chính phủ sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở, xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn.

Việc chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ được coi là yêu cầu xuyên suốt, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Thứ tư, Chính phủ được xây dựng theo tinh thần đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền địa phương trong xây dựng, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện và sự tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ năm, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân và doanh nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ thấm nhuần tư tưởng “Chính phủ của nhân dân, vì nhân dân”, đoàn kết một lòng cùng các bộ, ngành, địa phương, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.