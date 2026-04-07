Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031
Hà Lê
07/04/2026, 16:31
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.
Phát biểu trong giờ phút trang nghiêm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng bày tỏ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao gắn liền với trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, nhân dân và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tân Thủ tướng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, đồng chí cả nước; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiền nhiệm đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO, ĐIỀU HÀNH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
Khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu và chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2026–2031, Thủ tướng cho biết đất nước đứng trước vận hội phát triển mới, đòi hỏi không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, gắn với nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.
Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ đoàn kết một lòng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.
Thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Theo đó, Chính phủ sẽ ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế; rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội.
Bộ máy hành chính được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt.
Thứ hai, Chính phủ quyết tâm điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Thủ tướng cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026–2031 là mệnh lệnh phát triển nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.
Trong đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược.
Cùng với đó, Chính phủ thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; bảo đảm mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội đóng góp và hưởng lợi công bằng từ phát triển.
HOÀN THIỆN BỘ MÁY, ĐỀ CAO LIÊM CHÍNH VÀ KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất. Theo đó, nguồn lực thích đáng sẽ được dành cho đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài; đồng thời nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở.
Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Song song với phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới, trong bối cảnh từ ngày 1/7/2025 chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động. Chính phủ sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở, xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn.
Việc chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ được coi là yêu cầu xuyên suốt, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
Thứ tư, Chính phủ được xây dựng theo tinh thần đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền địa phương trong xây dựng, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện và sự tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.
Thứ năm, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân và doanh nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Kết thúc phát biểu, Thủ tướng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ thấm nhuần tư tưởng “Chính phủ của nhân dân, vì nhân dân”, đoàn kết một lòng cùng các bộ, ngành, địa phương, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
15:38, 07/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển
10:37, 07/04/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, chiều ngày 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031...
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển
Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng của phát triển là để nhân dân được thụ hưởng thành quả, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”…
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị này.
Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ hai, tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: