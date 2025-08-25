Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Tuệ Mỹ
25/08/2025, 15:17
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết,
kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị sản
xuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, tổ chức các chương
trình khuyến mãi kích cầu tập trung.
Các doanh nghiệp cũng phối hợp mở rộng đối tượng khuyến mãi
và tăng mức ưu đãi nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu bán lẻ. “Với sự chuẩn bị
kỹ lưỡng của các doanh nghiệp bán lẻ, dịp Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng trở thành
cú hích cho thị trường Hà Nội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Thủ
đô trong năm 2025”, ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh.
HÀNG LOẠT HỆ THỐNG SIÊU THỊ GIẢM GIÁ SÂU
Đại diện Aeon Việt Nam cho biết, đại lễ mừng Quốc khánh 2/9 sắp
tới, dự kiến lượng khách đến các trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng
hợp và siêu thị tăng mạnh. Nhu cầu mua sắm tập trung vào hai nhóm chính: các sản
phẩm phục vụ gia đình và du khách gồm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và dịch
vụ ăn uống và nhóm đồ giải khát mùa hè - thu, văn phòng phẩm cho năm học mới và
sản phẩm du lịch.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp đại lễ, trung
tâm thương mại này cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn hàng thiết yếu với giá cả ổn định,
mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Đồng thời có các chương trình khuyến mãi lớn,
giảm giá lên đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm, từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng
Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang.
Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Aeon điều chỉnh thời gian hoạt
động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc,
các trung tâm mở cửa từ 8h00 - 22h30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam,
mở cửa từ 8h00 hoặc 9h00 đến 22h00 hoặc 22h30 từ ngày 30/8 – 2/9.
Tương tự, ông Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Siêu thị MM Mega
Market Thăng Long, cho biết: "Chúng tôi nhắm tới những mặt hàng thương hiệu
Việt, những hàng tiêu dùng nhanh hoặc hàng thực phẩm tươi sống, với nhiều
chương trình khuyến mãi như: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, giảm giá đến 80%, thực
phẩm tươi sống giảm 20%... Chúng tôi cũng lên phương án trang trí trong toàn bộ
các hệ thống siêu thị với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, cùng cờ hoa rực rỡ đón
chào Quốc khánh 2/9".
Từ nay đến hết ngày 9/9, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng triển
khai chương trình khuyến mãi “Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9” với rất nhiều
sản phẩm Việt Nam giảm giá tới 50%. Theo đó, siêu thị Lotte Mart áp dụng
khuyến mãi cho các mặt hàng như: cà phê Trung Nguyên G7; sữa tươi tiệt
trùng Vinamilk; Bánh xếp nhân thịt bắp CJ Cầu
Tre; Mandu Hải sản CJ; lốc 6 nước tăng lực Red Bull; xúc xích Việt Mỹ SMG…
Bên
cạnh đó, Lotte Mart cũng áp dụng chương trình đồng giá 80.000 đồng cho các sản
phẩm: thùng 24 chai nước tinh khiết Satori; combo 2 nước ép Necta; combo dầu ăn
Tường An và nước mắm Ngư Phát nhãn đỏ…
Tưng bừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hệ thống siêu thị
GO! cũng tổ chức chương trình giảm giá đến 45% đặc sản Việt. Theo đó, các sản
phẩm xà lách thủy, cà chua cherry, mắm cà pháo, gà ủ muối hoa tiêu nguyên con,
bánh đậu xanh tươi… đều đồng loạt giảm giá từ 15% - 45%.
Bên cạnh việc giảm
giá, hệ thống siêu thị Go! còn đưa ra chương trình tặng quà khi mua nước cam ép
Twister, kem đánh răng Closeup, nước ngọt Fanta, dầu ăn Cooking Tường An, cà
phê Nescafe Việt...
ĐỢT 2 KHUYẾN MẠI HÀNG HIỆU – CITYSALE
Thực tế, dịp Quốc khánh 2/9 là thời điểm quan trọng để các
doanh nghiệp bán lẻ kích cầu tiêu dùng. Hàng loạt sự kiện sale, khuyến mãi được
triển khai tại các trung tâm thương mại, siêu thị đã tạo thêm sức hút, khiến hoạt
động mua sắm dịp lễ trở nên sôi động và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Tại TP.HCM, hầu
hết nhãn hàng của các thương hiệu thời trang, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, giày
dép, túi sách, đồ gia dụng,… đều ngập tràn sắc đỏ với chương trình “Đại lễ săn
sale”. Canifa giảm tới 50% hàng ngàn
sản phẩm kèm theo thông điệp “Yêu nước từ trong nôi”; thời trang Benlluni cũng tưng bừng sale lớn từ 20 - 60%/sản phẩm; túi
sách, dày dép, balo nữ Aokang sale tưng bừng mừng Quốc khánh 2/9 lên đến 50% áp dụng từ
15/8 - 4/9…
Tại họp báo cung cấp thông tin của ngành mới đây, Sở Công
Thương TP.HCM cho biết Sở và các đơn vị sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Khuyến mại
hàng hiệu – Citysale, được triển khai liên hoàn và nhiều đợt. Đợt 1 vừa diễn
ra từ ngày 14 - 24/8.
Đợt 2 chương trình Khuyến mại
hàng hiệu - Citysale sẽ diễn ra bùng nổ xuyên lễ Quốc khánh 2/9 tại ga metro Bến
Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity từ ngày 28/8 -
7/9.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng quản lý thương mại
thuộc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình năm nay có khoảng 500 nhãn
hàng uy tín, nhiều thương hiệu quốc tế, phân phối chính hãng, khuyến mãi hấp dẫn
lên đến 80%.
Đặc biệt, không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga Bến Thành
(tuyến metro số 1) được tổ chức lần đầu tiên, vừa là điểm nhấn mới mẻ, vừa mở
ra “cung đường mua sắm” kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại lớn Vincom
Mega Mall Thảo Điền, hay chợ Bến Thành.
"Lần đầu tiên TP.HCM đưa hoạt động mua sắm xuống không
gian metro, hình thành một "cung đường mua sắm" kết nối trực tiếp với
các trung tâm thương mại lớn. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ giúp lượng khách tham quan,
mua sắm tăng thêm 30 - 50%", ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng quản lý
thương mại Sở Công Thương TP.HCM, cho hay.
Bên cạnh mô hình mua sắm dưới lòng đất, ông Nguyễn Nguyên
Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết năm nay các ngân hàng tham
gia chương trình sẽ triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn nhằm thúc đẩy thanh toán
không tiền mặt.
Không chỉ tặng voucher, quà tặng giá trị, giảm giá trực tiếp
trên hóa đơn, hoàn tiền 10 - 20%... mà người tiêu dùng khi thanh toán bằng mã
QR qua VNPay hoặc ZaloPay sẽ được giảm thêm 5 - 10% giá trị hóa đơn. Người
tiêu dùng sử dụng dịch vụ vận chuyển Xanh SM được hỗ trợ giảm giá khi di chuyển
đến 5 địa điểm tổ chức sự kiện...
Như vậy, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay hứa hẹn sôi động trên mọi
lĩnh vực, từ thương mại điện tử, thời trang, siêu thị, đến ẩm thực, du lịch, mang đến
nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và cơ hội bứt phá doanh số cho doanh nghiệp.
Dù vậy, khi săn khuyến mãi, người
tiêu dùng cần chú ý đến điều kiện áp dụng, thời hạn chương trình, số lượng giới
hạn cũng như chính sách đổi trả.
Đồng thời, việc so sánh giá gốc và giá sau
khuyến mãi cũng quan trọng để tránh tình trạng “giảm ảo”. Người mua nên lựa chọn
nguồn hàng uy tín để tránh rủi ro mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
