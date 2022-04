Quý 1/2022, có 927.437 tài khoản trên Thị trường chứng khoán phái sinh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị trường chứng khoán phái sinh quý 1/2022.

Theo đó, trong quý 1/2022, chỉ số VN-Index và VN30 biến động mạnh theo xu hướng giảm dưới tác động của những yếu tố bên ngoài (khủng hoảng địa chính trị Nga – Ucraine, thị trường chứng khoán thế giới biến động rất mạnh theo hướng tiêu cực…) với mức dao động trong khoảng 1.536,45 điểm (cao nhất) – 1.424,36 điểm (thấp nhất) đối với VN-Index và 1.570,32 điểm (cao nhất) – 1.454,34 điểm (thấp nhất) đối với VN30.

Phiên giao dịch ngày 31/3/2022, VN-Index đóng cửa tại 1.492,15 điểm, giảm nhẹ so với cuối năm 2021 (1.498,28 điểm), trong khi đó, VN30 đạt 1.508.53 điểm (giảm 27,18 điểm so với 1535.71 điểm cuối quý 4/2021). Khối lượng giao dịch rổ VN30 đạt trung bình hơn 201 triệu CP/phiên, tăng 2,55% so với quý 4/2021.

Theo HNX, trong quý 1/2022, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam giao dịch kém sôi động và suy giảm khá so với quý 4/2021 mặc dù giao dịch đã sôi động và tích cực hơn trong tháng 3/2022 với tổng khối lượng giao dịch tăng hơn 35% so với tháng 02/2022.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 7,861 triệu hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân đạt 135.542 hợp đồng/phiên. Giao dịch phái sinh của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức vẫn duy trì mức tích cực với tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt từ 2,51 – 3,58% trên tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường và tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức (bao gồm cả tự doanh, trong và ngoài nước của các CTCK) quý 1/2022 đạt từ 25-28% trên tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về HĐTL Chỉ số VN30: tổng số phiên giao dịch trong quý là 58 phiên và khối lượng giao dịch cao nhất trong quý 1/2022 đạt 208.562 hợp đồng vào ngày 25/01/2022.

Về HĐTL TPCP 5 năm: Tổng số phiên giao dịch trong quý là 58 phiên và HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm không có giao dịch trong quý 1/2022.

Về HĐTL TPCP 10 năm: Tổng số phiên giao dịch trong quý là 58 phiên và trong quý 1/2022, tổng khối lượng giao dịch của HĐTL TPCP 10 năm là 50 hợp đồng, OI cuối quý là 0 hợp đồng.





HĐTL Chỉ số VN30.

Về cơ cấu nhà đầu tư thị trường chứng khoán phái sinh: số lượng các tài khoản giao dịch mở trên thị trường chứng khoán phái sinh duy trì đà tăng trưởng bền vững kể từ thời điểm khai trương thị trường năm 2017. Đến hết quý 1/2022, số lượng các tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 927.437 tài khoản.

Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh: tính đến hết ngày 31/3/2022, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có 23 CTCK thành viên. Quý 1/2022, Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset lần đầu lọt top 5 thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh bên cạnh VPS, HSC, VND, SSI.