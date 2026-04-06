Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2026 khoảng 1,06 triệu người, nhìn chung không biến động đáng kể so với quý trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng hầu như không thay đổi, cho thấy tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát, theo Cục Thống kê...

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 1/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2026 khoảng 1,06 triệu người, nhìn chung không biến động đáng kể so với quý trước và tăng nhẹ 21,8 nghìn người (tương ứng 2,1%) so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,21%, hầu như không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới 3%, thấp hơn mức mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Cục Thống kê nhận định, điều này phản ánh thị trường lao động khu vực thành thị tiếp tục được duy trì ổn định.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý 1 là 8,86%, giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 10,7%, cao hơn khu vực nông thôn 2,8 điểm phần trăm.

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm ở khu vực thành thị (0,4 điểm phần trăm) nhưng tăng ở khu vực nông thôn (1,5 điểm phần trăm).

Theo Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn so với tỷ lệ thất nghiệp chung, phản ánh đặc điểm của nhóm lao động trẻ trong giai đoạn gia nhập thị trường lao động, khi nhu cầu tìm kiếm và lựa chọn việc làm còn cao, trong khi kinh nghiệm làm việc đang được tích lũy và mức độ phù hợp giữa kỹ năng với nhu cầu thị trường lao động chưa hoàn toàn tương thích. Đây là đặc điểm mang tính cấu trúc của thị trường lao động.

Ngoài số liệu về lao động thất nghiệp, Cục Thống kê cũng ghi nhận trong quý 1, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động khoảng 786,7 nghìn người, tăng 2,7 nghìn người so với quý trước, song giảm 10,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,68%, gần như không thay đổi so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị là 1,27%, thấp hơn khu vực nông thôn (1,95%).

Trong tổng số 786,7 nghìn người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ trọng lao động thiếu việc làm cao nhất, tiếp theo là khu vực dịch vụ; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng thấp nhất.

So với cùng kỳ năm trước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm, trong khi đó lao động thiếu việc làm trong độ tuổi ở khu vực dịch vụ tăng.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê cũng cho biết trong quý 1 năm nay, có gần 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11,4% tổng số thanh niên), tăng 172,6 nghìn người so với quý trước và tăng 212,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị.

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước về lao động, việc làm, Bộ Nội vụ cho biết để hỗ trợ thị người lao động tìm kiếm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại các địa phương, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và tại các địa phương tập trung nhiều lao động. Từ đó, để có các chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo thuận lợi cho người lao động tìm kiếm, ổn định việc làm và duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực cho người sử dụng lao động.

Quá trình tự do lựa chọn việc làm và dịch chuyển lao động cũng sẽ được thúc đẩy, bao gồm cả dịch chuyển dọc theo các cấp trình độ, dịch chuyển ngang giữa các thành phần sở hữu, khu vực, vùng và quốc tế, để đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế…