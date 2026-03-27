Trang chủ Dân sinh

Cân nhắc khi nghỉ việc để được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp

Nhật Dương

27/03/2026, 14:39

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho phép người lao động được hưởng tối thiểu 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, với mức 60% tiền lương tháng, trong khi nếu đi làm thì họ hưởng 100% thu nhập. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người lao động cân nhắc sớm quay lại thị trường để có thu nhập ổn định hơn...

Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.
Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Luật Việc làm 2025 quy định, trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Đặc biệt, người lao động cũng mất toàn bộ 100% tiền lương và các khoản thu nhập chỉ để hưởng 60% tiền lương tháng, do đó chuyên gia khuyến cáo người lao động cân nhắc khi nghỉ việc để hưởng chế độ này.

Tại Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), nhấn mạnh đây là vấn đề người lao động cần thay đổi cách nhìn.

Luật Việc làm năm 2025 quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định này có thay đổi so với Luật Việc làm năm 2013, khi mức mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bằng 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy thuộc vào đối tượng.

Theo ông Trần Tuấn Tú, trợ cấp thất nghiệp là chế độ ngắn hạn, hỗ trợ chỉ một phần thu nhập cho người lao động, giảm khó khăn khi công việc tạm thời bị mất. Vì thế, chính sách theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

“Tại sao tôi lại nói là có sự chia sẻ, bởi người lao động chỉ đóng 1% tiền lương mỗi tháng trong vòng 12 tháng, tức cả năm 12%, nhưng được nhận trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 3 tháng, với mức hưởng là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (180%). Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hưởng bảo hiểm y tế ”, ông Trần Tuấn Tú phân tích.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng trong quá trình làm việc. Cùng với đó là khoản hỗ trợ đào tạo sau khi thất nghiệp.

Như vậy, chế độ hưởng của người lao động không phải là từ mỗi phần tiền của mình, mà có sự chia sẻ từ phần đóng góp của những người tham gia khác.

“Nếu người lao động không thực sự thất nghiệp nhưng vẫn hưởng chế độ này là đang lạm dụng sự chia sẻ của những người khác”, ông Trần Tuấn Tú cho hay. Thêm rằng, thực tế này đặt ra vấn đề cần tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người lao động về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó, người lao động thấu hiểu việc không ai mong muốn phải nhận khoản trợ cấp này.

Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động
Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động". Ảnh: Việt Tuấn.

Cùng với thay đổi nhận thức, chuyên gia cũng nhấn mạnh việc tăng cường năng lực kết nối cung cầu lao động. Mục tiêu là giúp người lao động được tư vấn ngay cả khi đang làm việc; sau khi thất nghiệp để sớm tìm được việc làm phù hợp.

Theo ông Tú, hiện chính sách cho phép người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức 60% tiền lương tháng, trong khi nếu đi làm thì họ hưởng 100% .

“Ngồi nhà để hưởng 60% trợ cấp thì không thể đủ đáp ứng so với nhu cầu của người lao động. Do vậy, cần tăng cường nhận thức, nâng cao năng lực tư vấn, giới thiệu việc làm để rút ngắn khoảng thời gian thất nghiệp của người lao động. Bản thân người lao động từ đó cũng cảm thấy mong muốn quay lại có việc làm để đảm bảo thu nhập 100%, thay vì hưởng trợ cấp mấy chục phần trăm”, ông Trần Tuấn Tú chia sẻ.

Phần người lao động đóng góp chưa hưởng sẽ chia sẻ cho những người thực sự rủi ro được hưởng những hỗ trợ này.

Theo đại diện Cục Việc làm, không chỉ hỗ trợ người lao động khi mất việc thông qua khoản trợ cấp thất nghiệp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng có các chế độ hỗ trợ khác về giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, đào tạo lại kỹ năng và tạo cơ hội tái hòa nhập thị trường việc làm.

Chính sách này đang trở thành công cụ hữu ích giúp người lao động nâng chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường

Quy định chi tiết về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Theo Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái...

Bảo hiểm thất nghiệp: Bước chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Bảo hiểm thất nghiệp: Bước chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2026 mở ra khuôn khổ pháp lý mới nhằm tăng cường vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách được định hướng theo hướng chủ động hơn, chú trọng hỗ trợ học nghề, đào tạo lại và duy trì việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ tích cực, giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường…

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm cụ thể hóa cơ chế triển khai, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn đồng bộ, hiệu quả và đúng đối tượng.

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Vào 9h sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...

Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

