Cân nhắc khi nghỉ việc để được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp
Nhật Dương
27/03/2026, 14:39
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho phép người lao động được hưởng tối thiểu 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, với mức 60% tiền lương tháng, trong khi nếu đi làm thì họ hưởng 100% thu nhập. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người lao động cân nhắc sớm quay lại thị trường để có thu nhập ổn định hơn...
Luật
Việc làm 2025 quy định, trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người
lao động phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc
làm.
Đặc
biệt, người lao
động cũng mất toàn bộ 100% tiền lương và các khoản thu nhập chỉ để hưởng 60% tiền
lương tháng, do đó chuyên gia khuyến cáo người lao động cân nhắc khi nghỉ việc để hưởng chế độ này.
Tại Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản
trị thị trường lao động”, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy
tổ chức, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất
nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), nhấn mạnh đây là vấn đề người lao động cần thay đổi cách nhìn.
Luật
Việc làm năm 2025 quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng
của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất
nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tối đa không quá 5 lần mức
lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Quy
định này có thay đổi so với Luật Việc làm năm 2013, khi mức mức hưởng trợ cấp
thất nghiệp tối đa bằng 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy
thuộc vào đối tượng.
Theo
ông Trần Tuấn Tú, trợ cấp thất nghiệp là chế độ ngắn hạn, hỗ trợ chỉ một phần thu nhập cho
người lao động, giảm khó khăn khi công việc tạm thời bị mất. Vì thế, chính sách theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham
gia.
“Tại
sao tôi lại nói là có sự chia sẻ, bởi người lao động chỉ đóng 1% tiền lương mỗi
tháng trong vòng 12 tháng, tức cả năm 12%, nhưng được nhận trợ cấp thất nghiệp tối thiểu
là 3 tháng, với mức hưởng là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm
thất nghiệp (180%). Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hưởng bảo hiểm y tế ”, ông Trần Tuấn Tú phân tích.
Ngoài
ra, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng trong quá trình
làm việc. Cùng với đó là khoản hỗ trợ đào tạo sau khi thất nghiệp.
Như
vậy, chế độ hưởng của người lao động không phải là từ mỗi phần tiền của mình, mà
có sự chia sẻ từ phần đóng góp của những người tham gia khác.
“Nếu người lao động không
thực sự thất nghiệp nhưng vẫn hưởng chế độ này là đang lạm dụng sự chia sẻ của
những người khác”, ông Trần Tuấn Tú cho hay. Thêm rằng, thực tế này đặt ra vấn đề
cần tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người lao động về ý nghĩa
của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó, người lao động thấu hiểu việc không
ai mong muốn phải nhận khoản trợ cấp này.
Cùng
với thay đổi nhận thức, chuyên gia cũng nhấn mạnh việc tăng cường năng lực kết
nối cung cầu lao động. Mục tiêu là giúp người lao động được tư vấn ngay cả khi đang làm
việc; sau khi thất nghiệp để sớm tìm được việc làm phù hợp.
Theo
ông Tú, hiện chính sách cho phép người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp
với mức 60% tiền lương tháng, trong khi nếu đi làm thì họ hưởng 100% .
“Ngồi
nhà để hưởng 60% trợ cấp thì không thể đủ đáp ứng so với nhu cầu của người lao động.
Do vậy, cần tăng cường nhận thức, nâng cao năng lực tư vấn, giới thiệu việc làm
để rút ngắn khoảng thời gian thất nghiệp của người lao động. Bản thân người lao
động từ đó cũng cảm thấy mong muốn quay lại có việc làm để đảm bảo thu nhập
100%, thay vì hưởng trợ cấp mấy chục phần trăm”, ông Trần Tuấn Tú chia sẻ.
Phần
người lao động đóng góp chưa hưởng sẽ chia sẻ cho những người thực sự rủi ro được
hưởng những hỗ trợ này.
Theo
đại diện Cục Việc làm, không chỉ hỗ trợ người lao động khi mất việc thông qua
khoản trợ cấp thất nghiệp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng có các chế độ hỗ trợ
khác về giới thiệu việc
làm, hỗ trợ học nghề, đào tạo lại kỹ năng và tạo cơ hội tái hòa nhập thị trường việc
làm.
Chính sách này đang trở thành
công cụ hữu ích giúp người lao động nâng chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.
[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”
08:57, 27/03/2026
Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường
10:37, 18/03/2026
Quy định chi tiết về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026
Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn
Theo Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái...
Bảo hiểm thất nghiệp: Bước chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động
Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2026 mở ra khuôn khổ pháp lý mới nhằm tăng cường vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách được định hướng theo hướng chủ động hơn, chú trọng hỗ trợ học nghề, đào tạo lại và duy trì việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ tích cực, giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường…
TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm cụ thể hóa cơ chế triển khai, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn đồng bộ, hiệu quả và đúng đối tượng.
[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”
Vào 9h sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...
Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: