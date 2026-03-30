TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 24/3/2026 về ban hành Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

ĐỒNG BỘ HÓA QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Kế hoạch lần này là bước cụ thể hóa các đồ án quy hoạch chung đô thị TP.Hồ Chí Minh đã được phê duyệt gồm Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, Kết luận số 68-KL/ĐU ngày 03/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố.

Nếu như Quyết định 1125/QĐ-TTg đóng vai trò định hình không gian phát triển tổng thể, thì kế hoạch lần này chính là bước chuyển từ “thiết kế chiến lược” sang “tổ chức thực thi”. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc lập thêm quy hoạch, mà là thiết lập cơ chế vận hành, phân công trách nhiệm và kiểm soát tiến độ.

Kế hoạch xác định rõ yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành. Đây là yếu tố then chốt nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, thiếu liên kết vốn từng là điểm nghẽn trong phát triển đô thị thời gian qua.

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026.

Sau khi hoàn tất thẩm định, quy hoạch sẽ được công bố công khai trong thời hạn tối đa 15 ngày. Cơ chế công khai này giúp bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng thờ góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch một cách đầy đủ, kịp thời.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc triển khai đồng thời nhiều loại hình quy hoạch mang tính nền tảng, bao gồm quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đối với quy hoạch không gian ngầm, lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027 và được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trên mặt đất ngày càng hạn chế.

BÀI TOÁN NGUỒN LỰC VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT

Song song đó, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang cũng được đưa vào kế hoạch triển khai với tiến độ tương tự. Việc đồng bộ hóa các quy hoạch này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính khả thi của quy hoạch chung, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững.

Theo rà soát, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sau sáp nhập hiện có 24 đồ án quy hoạch chung và khoảng 127 dự án quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã cần triển khai. Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức thực hiện cũng như cơ chế phối hợp liên ngành.

Kế hoạch cho phép linh hoạt trong việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã tùy theo nhu cầu thực tiễn bao gồm các dự án đầu tư công, đề xuất của nhà đầu tư hoặc yêu cầu quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng chuyển từ tư duy quy hoạch tĩnh sang quy hoạch động, thích ứng với biến động của thị trường và quá trình đô thị hóa.

Về nguồn lực, kế hoạch xác định ngân sách thành phố là nguồn chủ yếu để triển khai các hoạt động lập, thẩm định và quản lý quy hoạch. Sở Tài chính được giao trách nhiệm tham mưu bố trí vốn phù hợp với tiến độ và danh mục công việc.

Dù chưa đưa ra con số cụ thể cho từng hạng mục, kế hoạch đã bước đầu định hình nhu cầu vốn cho các nhóm quy hoạch lớn như quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn, đồng thời mở ra khả năng huy động thêm các nguồn lực xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với nguồn lực, cơ chế giám sát được thiết kế theo hướng chặt chẽ và định kỳ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao vai trò cơ quan thường trực, thực hiện kiểm tra 6 tháng/lần hoặc đột xuất đối với các đơn vị triển khai.

Các tiêu chí giám sát không chỉ dừng ở tiến độ, mà còn bao gồm chất lượng quy hoạch, mức độ tuân thủ pháp lý và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Đồng thời, chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, từng 6 tháng và hàng năm được thiết lập nhằm tạo kênh thông tin liên tục phục vụ công tác điều hành.

Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh, kế hoạch triển khai các đồ án quy hoạch chung không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế phát triển đô thị theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.