TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Chủ
tịch UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 24/3/2026 về ban hành Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa
bàn TP.Hồ Chí Minh.
ĐỒNG BỘ HÓA QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
Kế hoạch lần này là bước cụ thể hóa các đồ án quy hoạch
chung đô thị TP.Hồ Chí Minh đã được phê duyệt gồm Quyết định số 1125/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, Kết luận số 68-KL/ĐU
ngày 03/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố.
Nếu như Quyết định 1125/QĐ-TTg đóng vai trò định hình không
gian phát triển tổng thể, thì kế hoạch lần này chính là bước chuyển từ “thiết kế
chiến lược” sang “tổ chức thực thi”. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc lập thêm
quy hoạch, mà là thiết lập cơ chế vận hành, phân công trách nhiệm và kiểm soát
tiến độ.
Kế hoạch xác định rõ yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa các cấp
độ quy hoạch từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết và
các quy hoạch chuyên ngành. Đây là yếu tố then chốt nhằm hạn chế tình trạng chồng
chéo, thiếu liên kết vốn từng là điểm nghẽn trong phát triển đô thị thời gian
qua.
Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ.
Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và
trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn
thành trong quý 1/2026.
Sau khi hoàn tất thẩm định, quy hoạch sẽ được công bố công
khai trong thời hạn tối đa 15 ngày. Cơ chế công khai này giúp bảo đảm tuân thủ
pháp luật, đồng thờ góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch một cách đầy đủ, kịp thời.
Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc triển khai đồng
thời nhiều loại hình quy hoạch mang tính nền tảng, bao gồm quy hoạch không gian
ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.
Đối với quy hoạch không gian ngầm, lĩnh vực còn nhiều dư địa
phát triển, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027 và được kỳ vọng sẽ
mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trên mặt đất
ngày càng hạn chế.
BÀI TOÁN NGUỒN LỰC VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT
Song song đó, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
như giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang cũng
được đưa vào kế hoạch triển khai với tiến độ tương tự. Việc đồng bộ hóa các quy
hoạch này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính khả thi của quy hoạch
chung, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững.
Theo rà soát, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sau sáp nhập hiện
có 24 đồ án quy hoạch chung và khoảng 127 dự án quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp
xã cần triển khai. Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ
chức thực hiện cũng như cơ chế phối hợp liên ngành.
Kế hoạch cho phép linh hoạt trong việc lập mới hoặc điều chỉnh
quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã tùy theo nhu cầu thực tiễn bao gồm các dự
án đầu tư công, đề xuất của nhà đầu tư hoặc yêu cầu quản lý. Cách tiếp cận này
cho thấy xu hướng chuyển từ tư duy quy hoạch tĩnh sang quy hoạch động, thích ứng
với biến động của thị trường và quá trình đô thị hóa.
Về nguồn lực, kế hoạch xác định ngân sách thành phố là nguồn
chủ yếu để triển khai các hoạt động lập, thẩm định và quản lý quy hoạch. Sở Tài
chính được giao trách nhiệm tham mưu bố trí vốn phù hợp với tiến độ và danh mục
công việc.
Dù chưa đưa ra con số cụ thể cho từng hạng mục, kế hoạch đã
bước đầu định hình nhu cầu vốn cho các nhóm quy hoạch lớn như quy hoạch không
gian ngầm và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng kế
hoạch tài chính trung hạn, đồng thời mở ra khả năng huy động thêm các nguồn lực
xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
Song song với nguồn lực, cơ chế giám sát được thiết kế theo
hướng chặt chẽ và định kỳ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao vai trò cơ quan
thường trực, thực hiện kiểm tra 6 tháng/lần hoặc đột xuất đối với các đơn vị
triển khai.
Các tiêu chí giám sát không chỉ dừng ở tiến độ, mà còn bao gồm
chất lượng quy hoạch, mức độ tuân thủ pháp lý và hiệu quả phối hợp giữa các cơ
quan. Đồng thời, chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, từng 6 tháng và hàng năm được
thiết lập nhằm tạo kênh thông tin liên tục phục vụ công tác điều hành.
Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát
triển mới với yêu cầu cao về chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh, kế hoạch
triển khai các đồ án quy hoạch chung không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là
bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế phát triển đô thị theo hướng
hiện đại, minh bạch và hiệu quả.