TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

Thiên Ân

30/03/2026, 23:46

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026...

Kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị TP.Hồ Chí Minh nhằm đồng bộ hóa hạ tầng và không gian phát triển
Kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị TP.Hồ Chí Minh nhằm đồng bộ hóa hạ tầng và không gian phát triển

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 24/3/2026 về ban hành Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

ĐỒNG BỘ HÓA QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Kế hoạch lần này là bước cụ thể hóa các đồ án quy hoạch chung đô thị TP.Hồ Chí Minh đã được phê duyệt gồm Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, Kết luận số 68-KL/ĐU ngày 03/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố.

Nếu như Quyết định 1125/QĐ-TTg đóng vai trò định hình không gian phát triển tổng thể, thì kế hoạch lần này chính là bước chuyển từ “thiết kế chiến lược” sang “tổ chức thực thi”. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc lập thêm quy hoạch, mà là thiết lập cơ chế vận hành, phân công trách nhiệm và kiểm soát tiến độ.

Kế hoạch xác định rõ yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành. Đây là yếu tố then chốt nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, thiếu liên kết vốn từng là điểm nghẽn trong phát triển đô thị thời gian qua.

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026.

Sau khi hoàn tất thẩm định, quy hoạch sẽ được công bố công khai trong thời hạn tối đa 15 ngày. Cơ chế công khai này giúp bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng thờ góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch một cách đầy đủ, kịp thời.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc triển khai đồng thời nhiều loại hình quy hoạch mang tính nền tảng, bao gồm quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đối với quy hoạch không gian ngầm, lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027 và được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trên mặt đất ngày càng hạn chế.

BÀI TOÁN NGUỒN LỰC VÀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT

Song song đó, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang cũng được đưa vào kế hoạch triển khai với tiến độ tương tự. Việc đồng bộ hóa các quy hoạch này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính khả thi của quy hoạch chung, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững.

Theo rà soát, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sau sáp nhập hiện có 24 đồ án quy hoạch chung và khoảng 127 dự án quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã cần triển khai. Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức thực hiện cũng như cơ chế phối hợp liên ngành.

Kế hoạch cho phép linh hoạt trong việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã tùy theo nhu cầu thực tiễn bao gồm các dự án đầu tư công, đề xuất của nhà đầu tư hoặc yêu cầu quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng chuyển từ tư duy quy hoạch tĩnh sang quy hoạch động, thích ứng với biến động của thị trường và quá trình đô thị hóa.

Về nguồn lực, kế hoạch xác định ngân sách thành phố là nguồn chủ yếu để triển khai các hoạt động lập, thẩm định và quản lý quy hoạch. Sở Tài chính được giao trách nhiệm tham mưu bố trí vốn phù hợp với tiến độ và danh mục công việc.

Dù chưa đưa ra con số cụ thể cho từng hạng mục, kế hoạch đã bước đầu định hình nhu cầu vốn cho các nhóm quy hoạch lớn như quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn, đồng thời mở ra khả năng huy động thêm các nguồn lực xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với nguồn lực, cơ chế giám sát được thiết kế theo hướng chặt chẽ và định kỳ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao vai trò cơ quan thường trực, thực hiện kiểm tra 6 tháng/lần hoặc đột xuất đối với các đơn vị triển khai.

Các tiêu chí giám sát không chỉ dừng ở tiến độ, mà còn bao gồm chất lượng quy hoạch, mức độ tuân thủ pháp lý và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Đồng thời, chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, từng 6 tháng và hàng năm được thiết lập nhằm tạo kênh thông tin liên tục phục vụ công tác điều hành.

Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh, kế hoạch triển khai các đồ án quy hoạch chung không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế phát triển đô thị theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

phát triển đô thị bền vững quy hoạch đô thị TP.Hồ Chí Minh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật quy hoạch không gian ngầm

Từ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) đến các dòng vốn xanh và hỗ trợ kỹ thuật, các đối tác châu Âu đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cải cách chính sách và năng lực triển khai trong nước...

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực phía Đông tỉnh...

Việc phân bổ vốn được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên rõ ràng, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp bách và các chương trình mục tiêu, bảo đảm tính trọng tâm và hiệu quả trong triển khai...

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

