Doanh thu của LVMH tăng trưởng trở lại

Hôm thứ Tư vừa qua, cổ phiếu của tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH – chủ sở hữu các thương hiệu từ túi xách Louis Vuitton đến rượu champagne Moët, đã tăng vọt tới 14%. Con số này hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 2001, sau khi công ty vượt dự báo lợi nhuận và ghi nhận mức tăng doanh số quý đầu tiên trong năm.

Doanh thu quý 3 của LVMH đạt 18,28 tỷ euro (tương đương 21,15 tỷ USD), tăng 1% (tính theo mức tăng trưởng hữu cơ) so với cùng kỳ năm ngoái.

LVMH cho biết trong thông cáo báo chí rằng xu hướng kinh doanh tại khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) – thị trường chủ yếu do Trung Quốc chi phối – đã cho thấy “sự cải thiện rõ rệt” sau chín tháng của năm tài chính này. “Thị trường Trung Quốc đại lục đã quay lại tăng trưởng dương trong quý 3,” bà Cecile Cabanis, Giám đốc Tài chính LVMH, chia sẻ với các nhà phân tích trong một cuộc họp trực tuyến.

Theo công ty nghiên cứu Bernstein, doanh thu của LVMH vượt kỳ vọng ở tất cả các mảng kinh doanh – bao gồm mỹ phẩm, trang sức, thời trang, rượu vang – champagne và khách sạn.

KỲ VỌNG KẾT QUẢ KHẢ QUAN TRÊN TOÀN NGÀNH

Theo tính toán của Reuters, đợt tăng giá mạnh mẽ được dẫn dắt bởi “đầu tàu” LVMH – tập đoàn do tỷ phú người Pháp Bernard Arnault kiểm soát – đã giúp vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp trong chỉ số STOXX Europe Luxury 10 tăng thêm khoảng 80 tỷ USD, vượt qua cả đợt mua vào mạnh nhất của ngành hồi đầu năm 2024.

Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault

Cổ phiếu của các công ty thuộc ngành hàng xa xỉ đã bắt đầu thu hút sự quan tâm trở lại trong vài tuần gần đây, nhờ kỳ vọng rằng những thay đổi lớn trong đội ngũ quản lý và định hướng sáng tạo tại các thương hiệu sẽ sớm mang lại kết quả tích cực.

Các đối thủ của LVMH như Hermès, Kering, Richemont, Burberry và Moncler ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu từ 5% đến 9%, nhờ kỳ vọng của giới đầu tư rằng ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang dần thoát khỏi giai đoạn suy giảm kéo dài suốt hai năm qua.

Doanh số của LVMH tại Trung Quốc đại lục, thị trường vốn được xem là động lực tăng trưởng truyền thống của ngành hàng xa xỉ, đã chuyển sang mức tăng trưởng dương. Người tiêu dùng phản ứng tích cực với các trải nghiệm cửa hàng mới, chẳng hạn như cửa hàng hình con tàu của Louis Vuitton tại Thượng Hải. Doanh số từ khách du lịch Trung Quốc cũng ghi nhận cải thiện, dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số tại Trung Quốc đại lục của LVMH đã chuyển sang mức tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, nhu cầu xa xỉ tại Trung Quốc nhìn chung vẫn chịu tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng bất động sản, khiến bức tranh toàn ngành còn ảm đạm. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường cũng đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh thương mại và bất ổn kinh tế tại Hoa Kỳ, một thị trường chủ lực khác.

Người tiêu dùng Trung Quốc hiện chiếm khoảng một phần ba doanh số toàn cầu của LVMH cũng như của toàn ngành hàng xa xỉ.

TƯƠNG LAI VẪN CHƯA ỔN ĐỊNH

Doanh số quý 3 của LVMH mang lại sự an tâm cho giới đầu tư, theo bà Ariane Hayate, Giám đốc Quỹ cổ phiếu châu Âu tại Edmond de Rothschild. Vị này cho rằng kết quả tích cực đến từ những yếu tố riêng biệt, chẳng hạn như các sáng kiến của Louis Vuitton đã thúc đẩy tăng trưởng tại Trung Quốc.

Ngân hàng UBS dự báo tăng trưởng doanh số hữu cơ của toàn ngành hàng xa xỉ sẽ đạt 4% trong năm tới, song cho rằng đà tăng tốc thực sự chỉ xuất hiện vào nửa cuối năm 2026, khi các bộ sưu tập của những nhà thiết kế mới bắt đầu lên kệ từ quý 2 năm sau.

Dự báo tăng trưởng doanh số hữu cơ của toàn ngành hàng xa xỉ sẽ đạt 4% trong năm tới.

Dù các nhà phân tích đánh giá kết quả này là tín hiệu tốt cho đà phục hồi của ngành hàng xa xỉ, nhiều người vẫn cảnh báo rằng còn quá sớm để khẳng định về một sự hồi sinh toàn diện.

LVMH cũng như các thương hiệu xa xỉ khác vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong quý 4, bao gồm tỷ giá hối đoái bất lợi và tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, theo bà Cecile Cabanis. Song bà khẳng định các thương hiệu vẫn nên tự tin với định hướng sáng tạo mới đang theo đuổi cũng đội ngũ nhân sự đã được cải tổ. Việc cải thiện tài chính bền vững, theo bà Cecile, “sẽ cần thời gian” và diễn ra một cách dần dần qua từng giai đoạn.