Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI muốn bán hết 13,4% vốn tại OPC

Quỹ đầu tư Cơ hội PVI (POF) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE).

Theo đó, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF), cổ đông lớn của OPC đăng ký bán hết hơn 8,58 triệu cổ phiếu OPC, tương ứng 13,4% vốn OPC nhằm mục đích thoái vốn.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/09 đến ngày 03/10 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thoả thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, POF sẽ không còn là cổ đông tại OPC.

Hiện, ông Nguyễn Anh Vũ - thành viên Ban Kiểm soát đang làm việc tại Quỹ Cơ hội PVI.

Trước đó, Quỹ đầu tư Cơ hội PVI (POF) đăng ký mua 6.495.171 cổ phiếu, nhằm đầu tư, từ ngày 20/5/2024 đến ngày 14/6/2024. Nếu thành công, Quỹ này sẽ nâng sở hữu lên 15.080.000 cổ phiếu, chiếm 23,54% vốn điều lệ nhằm đầu tư.

Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch đầu tư, nên quỹ này không mua thêm và vẫn nắm giữ hơn 8,58 triệu cổ phiếu OPC, tương ứng 13,4% vốn tại OPC cho đến nay.

Chốt phiên ngày 23/9, giá cổ phiếu OPC giảm 0,44% về còn 22.500 đồng và tính từ đầu năm giá cổ phiếu này giảm gần 9%, tạm tính mức giá này thì Quỹ PVI có thể thu về hơn 193 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, OPC ghi nhận doanh thu riêng đạt hơn 410 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế riêng giảm 6,1% còn 49 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất tăng 2,4% lên 448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 17,4% xuống 46,1 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế riêng của công ty giảm 6,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm so với cùng kỳ 17,4% chủ yếu do công ty nộp tiền thuê đất điều chỉnh năm 2024 (5,1 tỷ) và tiền thuê đất năm 2025 tăng gần gấp đôi so với đơn giá thuê đất của năm 2024; phát sinh phí thuế tái chế bao bì thương phẩm khoảng 0,75 tỷ. Công ty cho biết nếu không có 2 khoản này, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty chia sẽ khó khăn với khách hàng thông qua việc áp dụng hình thức giảm giá, tăng chiết khấu thương mại, tăng chăm sóc khách hàng và nhóm hàng có lợi nhuận cao của công ty giảm.