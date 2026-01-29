Thứ Năm, 29/01/2026

Trang chủ Thế giới

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy bán mạnh cổ phiếu Big Tech Mỹ

Ngọc Trang

29/01/2026, 15:55

Quỹ Hưu trí Chính phủ Na Uy giảm tỷ trọng cổ phiếu Nvidia, Apple, Microsoft trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu danh mục đầu tư do công ty quản lý đầu tư Norges Bank Investment Management (NBIM) công bố, Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy (GPFG) đã giảm tỷ trọng tại nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn nhất của Mỹ trong nửa cuối năm 2025, gồm cả khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ là cổ phiếu hãng chế tạo chip Nvidia.

Vào thời điểm cuối năm 2025, GPFG đã hạ tỷ trọng ở cả 4 khoản nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp nghệ lớn nhất của Mỹ gồm Nvidia, Apple, Microsoft và Alphabet. Từ cuối tháng 6 đến cuối năm, GPFG giảm tỷ lệ sở hữu tại Nvidia từ 1,32% xuống 1,26% và tại Microsoft từ 1,35% xuống 1,26%. Dù vậy, Nvidia và Microsoft vẫn nằm trong nhóm 5 khoản đầu tư có giá trị lớn nhất của quỹ, bên cạnh Alphabet và Amazon, trong khi Apple đứng thứ 2.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, GPFG - quỹ có quy mô khoảng 2,2 nghìn tỷ USD - đã rút vốn khỏi hơn 1.000 cổ phiếu, đưa danh mục cổ phiếu xuống còn 7.201 mã tại 60 quốc gia, phù hợp với chiến lược đơn giản hóa danh mục. Quỹ cũng rời khỏi thị trường cổ phiếu Moldova, Iceland, Croatia và Estonia, đồng thời bổ sung Jordan và Panama.

Ở mảng trái phiếu, các khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ gồm trái phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu Chính phủ Nhật Bản và trái phiếu Chính phủ Đức. Tính trên toàn bộ các nhóm tài sản, khoảng 53% danh mục của GPFG nằm ở Mỹ.

Đầu tuần này, Hội đồng chuyên gia về Quỹ hưu trí chính phủ Na Uy cảnh báo GPFG cần nâng mức độ sẵn sàng ứng phó với rủi ro địa chính trị gia tăng, trong bối cảnh thuế quan, các biện pháp trừng phạt tài chính và kiểm soát thương mại ngày càng được sử dụng như công cụ theo đuổi mục tiêu địa chính trị.

Quỹ này từng vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Mỹ sau khi thoái hết vốn khỏi tập đoàn công nghiệp Mỹ Caterpillar vào năm ngoái.

NBIM được thành lập vào đầu thập niên 1990 và là đơn vị quản lý đầu tư thuộc ngân hàng trung ương Norges Bank. Ngoài GPFG, công ty này còn tham gia quản lý dự trữ ngoại hối của Norges Bank.

Hoạt động đầu tư của công ty chủ yếu bám theo các chỉ số tham chiếu do Bộ Tài chính Na Uy quy định, vì vậy dư địa cho các điều chỉnh chủ động không lớn. Danh mục GPFG do NBIM quản lý gồm cổ phiếu, các tài sản sinh lời cố định như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, bất động sản và hạ tầng năng lượng tái tạo - toàn bộ đều ở nước ngoài.

