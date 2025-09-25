Quỹ đầu tư Trung Quốc lãi 50 tỷ USD sau khi hỗ trợ bình ổn thị trường chứng khoán

Nhờ đầu tư mạnh vào các quỹ ETF hai năm trước, Central Huijin Investment đang lãi lớn...

Theo dữ liệu từ Bloomberg Intelligence, Central Huijin Investment - công ty con của quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc China Investment Corp. (CIC) - ghi nhận khoản lãi trên sổ sách hơn 50 tỷ USD từ việc đầu tư mạnh vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong nước để bình ổn thị trường chứng khoán nước này vào năm 2023.

Huijin là một trong những công ty tham gia vào Đội quân Quốc gia (National Team) - cụm từ được dùng để chỉ nhóm các tổ chức tài chính lớn do nhà nước kiểm soát được Bắc Kinh huy động để mua vào cổ phiếu và bình ổn thị trường trong các giai đoạn khủng hoảng.

Năm 2023, "đội quân" này bắt đầu đầu tư mạnh vào các ETF trong nước. Tính tới cuối tháng 8, Huijin nắm giữ tại sản trị giá tổng cộng 180 tỷ USD tại các ETF.

Hoạt động đầu tư quyết liệt của Huijin cùng Đội quân Quốc gia đã giúp vực dậy thị trường chứng khoán Trung Quốc khỏi cú trượt dài sau đại dịch Covid. Hoạt động này cũng mang lại khoản lợi nhuận khổng cho các công ty trong nhóm khi thị trường phục hồi và lập đỉnh nhiều năm.

Theo các nhà phân tích, nỗ lực của Huijin phản ánh nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc với việc bơm hàng trăm tỷ USD vào các quỹ ETF và cứu thị trường khỏi những biến động do rào cản thuế quan trên thế giới gia tăng và nền kinh tế tăng trưởng ì ạch. Chính những nỗ lực này đã giúp các ETF Trung Quốc trở thành nhóm có quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua các ETF của Nhật Bản.

Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên hoài nghi về động lực chính cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, đó là động lực từ tâm lý nhà đầu tư được vực dậy hay từ dòng tiền Chính phủ bơm ra thị trường.

Hồi tháng 4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ tăng hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tái cấp vốn cho Huijin để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động trơ tru.

"Huijin dường như đã huy động được nguồn vốn đáng kể cho để đầu tư vào các ETF. Lợi nhuận cao hơn từ các khoản đầu tư ETF so với một số hình thức đầu tư khác cho thấy trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, các nhà đầu tư tổ chức hoạt động tích cực hơn nhiều so với các nhà đầu tư cá nhân”, hai nhà phân tích Rebecca Sin và Jack Wang của trang tin Business Insider nhận xét trong một báo cáo nghiên cứu.

Theo hai nhà phân tích, dù số lượng các giao dịch đầu tư vào ETF vẫn ở mức thấp vào cuối năm ngoái, nhưng lợi nhuận lại đang đạt đỉnh.

“Sự chênh lệch này - khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với lợi nhuận - cho thấy sự tham gia của nhóm nhà đầu tư tổ chức tích cực hơn so với các nhóm nhà đầu tư cá nhân”, báo cáo nghiên cứu chỉ ra.

Trong danh mục đầu tư hiện tại của Huijin, hai quỹ ETF Huatai-PineBridge CSI 300 và E Fund CSI 300 chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng giá trị khoảng 45 tỷ USD. Chỉ riêng hai quỹ này mang về cho công ty lợi nhuận khoảng 15 tỷ USD. E Fund ChiNext cũng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục, mang về tỷ suất lợi nhuận 51% cho Huijin.