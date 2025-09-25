Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Quỹ đầu tư Trung Quốc lãi 50 tỷ USD sau khi hỗ trợ bình ổn thị trường chứng khoán

Ngọc Trang

25/09/2025, 14:32

Nhờ đầu tư mạnh vào các quỹ ETF hai năm trước, Central Huijin Investment đang lãi lớn...

Bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải - Ảnh: Bloomberg
Bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải - Ảnh: Bloomberg

Theo dữ liệu từ Bloomberg Intelligence, Central Huijin Investment - công ty con của quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc China Investment Corp. (CIC) - ghi nhận khoản lãi trên sổ sách hơn 50 tỷ USD từ việc đầu tư mạnh vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong nước để bình ổn thị trường chứng khoán nước này vào năm 2023.

Huijin là một trong những công ty tham gia vào Đội quân Quốc gia (National Team) - cụm từ được dùng để chỉ nhóm các tổ chức tài chính lớn do nhà nước kiểm soát được Bắc Kinh huy động để mua vào cổ phiếu và bình ổn thị trường trong các giai đoạn khủng hoảng.

Năm 2023, "đội quân" này bắt đầu đầu tư mạnh vào các ETF trong nước. Tính tới cuối tháng 8, Huijin  nắm giữ tại sản trị giá tổng cộng 180 tỷ USD tại các ETF.

Hoạt động đầu tư quyết liệt của Huijin cùng Đội quân Quốc gia đã giúp vực dậy thị trường chứng khoán Trung Quốc khỏi cú trượt dài sau đại dịch Covid. Hoạt động này cũng mang lại khoản lợi nhuận khổng cho các công ty trong nhóm khi thị trường phục hồi và lập đỉnh nhiều năm.

Theo các nhà phân tích, nỗ lực của Huijin phản ánh nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc với việc bơm hàng trăm tỷ USD vào các quỹ ETF và cứu thị trường khỏi những biến động do rào cản thuế quan trên thế giới gia tăng và nền kinh tế tăng trưởng ì ạch. Chính những nỗ lực này đã giúp các ETF Trung Quốc trở thành nhóm có quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua các ETF của Nhật Bản.

Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên hoài nghi về động lực chính cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, đó là động lực từ tâm lý nhà đầu tư được vực dậy hay từ dòng tiền Chính phủ bơm ra thị trường.

Hồi tháng 4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ tăng hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tái cấp vốn cho Huijin để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động trơ tru.

"Huijin dường như đã huy động được nguồn vốn đáng kể cho để đầu tư vào các ETF. Lợi nhuận cao hơn từ các khoản đầu tư ETF so với một số hình thức đầu tư khác cho thấy trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, các nhà đầu tư tổ chức hoạt động tích cực hơn nhiều so với các nhà đầu tư cá nhân”, hai nhà phân tích Rebecca Sin và Jack Wang của trang tin Business Insider nhận xét trong một báo cáo nghiên cứu.

Theo hai nhà phân tích, dù số lượng các giao dịch đầu tư vào ETF vẫn ở mức thấp vào cuối năm ngoái, nhưng lợi nhuận lại đang đạt đỉnh.

“Sự chênh lệch này - khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với lợi nhuận - cho thấy sự tham gia của nhóm nhà đầu tư tổ chức tích cực hơn so với các nhóm nhà đầu tư cá nhân”, báo cáo nghiên cứu chỉ ra.

Trong danh mục đầu tư hiện tại của Huijin, hai quỹ ETF Huatai-PineBridge CSI 300 và E Fund CSI 300 chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng giá trị khoảng 45 tỷ USD. Chỉ riêng hai quỹ này mang về cho công ty lợi nhuận khoảng 15 tỷ USD. E Fund ChiNext cũng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục, mang về tỷ suất lợi nhuận 51% cho Huijin.

Trung Quốc từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong WTO

08:48, 25/09/2025

Trung Quốc từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong WTO

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

11:12, 24/09/2025

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

16:58, 23/09/2025

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Từ khóa:

ETF Quỹ đầu tư Trung Quốc thị trường chứng khoán Trung Quốc Trung Quốc

Đọc thêm

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

Giá neodymium-praseodymium - nguyên tố đất hiếm quan trọng được dùng để sản xuất nam chất đất hiếm sử dụng trong sản xuất xe điện – hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2023…

Italy cân nhắc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở 67 dù lo khủng hoảng lương hưu

Italy cân nhắc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở 67 dù lo khủng hoảng lương hưu

Italy đang đối mặt với một tình huống khó khăn trong việc quản lý hệ thống lương hưu của của nước này, khi Chính phủ cân nhắc việc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở mức 67 tuổi nhưng đồng thời cũng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lương hưu...

Ông Trump chuẩn bị đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế

Ông Trump chuẩn bị đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế

Cuộc điều tra với các mặt hàng này được tiến hành theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974...

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang thỏa luận một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hỗ trợ Argentina và có thể mua trái phiếu bằng đồng USD của chính phủ nước này...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

3

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

4

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dân sinh

5

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy