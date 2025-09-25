Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong WTO

Bình Minh

25/09/2025, 08:48

Trung Quốc, với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã bị Mỹ chỉ trích từ lâu về việc duy trì địa vị nước đang phát triển trong WTO...

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh: AP.
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh: AP.

Trung Quốc ngày 24/9 chính thức tuyên bố từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một quyết định được xem là bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

Theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc, bước đi này của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại toàn cầu, nhất là khi hệ thống này đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ các cuộc chiến thương mại và các biện pháp bảo hộ từ các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, Trung Quốc không đề cập đến tên nước cụ thể nào.

Trung Quốc, với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã bị Mỹ chỉ trích từ lâu về việc duy trì địa vị nước đang phát triển trong WTO - địa vị mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Địa vị nước đang phát triển trong WTO cho phép Trung Quốc chỉ phải đáp ứng những yêu cầu thấp hơn trong việc mở cửa thị trường cho hàng hóa nhập khẩu và kéo dài thời gian thực hiện các bước mở cửa thị trường. Hơn nữa, địa vị này cũng giúp Trung Quốc không phải đóng góp vào quỹ chống biến đổi khí hậu như nhiều quốc gia khác phải thực hiện.

Tuyên bố trên được đưa ra bởi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong một bài phát biểu tại New York, trong khuôn khổ một diễn đàn phát triển do Trung Quốc tổ chức tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc. 

Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc WTO, đã mô tả quyết định này là “tin tức lớn, chìa khóa cho cải cách WTO”, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Bà cho rằng đây là kết quả của nhiều năm nỗ lực và là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang sẵn sàng tham gia vào các quy trình thương mại toàn cầu một cách tích cực hơn.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC), ông Olof Gill, hoan nghênh quyết định của Trung Quốc, nhưng cũng nhấn mạnh rằng nước này cũng nên từ bỏ địa vị nước đang phát triển trong các thỏa thuận thương mại hiện tại. Ông nói rằng Liên minh châu Âu (EU) vẫn cam kết cải cách WTO.

Việc Trung Quốc rút khỏi địa vị nước đang phát triển trong WTO chỉ ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán trong tương lai, và không có ảnh hưởng gì đến các thỏa thuận hiện có.

Trung Quốc hiện đang là một quốc gia có thu nhập trung bình, và Bộ Thương mại nước này khẳng định rằng Trung Quốc vẫn là một phần của thế giới đang phát triển.

Trên thực tế, Trung Quốc đã trở thành một nguồn cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều quốc gia khác, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt và đập thủy điện - những dự án thường được thực hiện bởi các công ty nhà nước lớn của Trung Quốc.

WTO - tổ chức gồm 166 quốc gia thành viên - bị cho là đã trở nên kém hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp thương mại và đang phải đối mặt với áp lực cải cách mạnh mẽ.

WTO hiện đang đánh giá lại cách thực giải quyết tranh chấp sau khi Mỹ vào năm 2019 dừng bổ nhiệm thẩm phán vào Cơ quan Phúc thẩm của WTO, bộ phận được coi là “tòa án tối cao” của thương mại quốc tế. Từ tháng 12/2019 đến nay, cơ quan này không thể thụ lý đơn kháng nghị vì không còn có đủ số thẩm phán tối thiểu.

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

16:58, 23/09/2025

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

11:23, 22/09/2025

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

11:46, 18/09/2025

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

Từ khóa:

thế giới Trung Quốc wto

Đọc thêm

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang thỏa luận một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hỗ trợ Argentina và có thể mua trái phiếu bằng đồng USD của chính phủ nước này...

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

EU sắp đề xuất áp thuế quan lên dầu Nga

Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các quốc gia châu Âu ngừng ngay lập tức việc mua dầu Nga, cho rằng đây là cách để tối đa hóa sức ép đối với điện Kremlin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine...

TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

TikTok phủ bóng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Theo tiết lộ của nguồn tin từ Nhà Trắng với hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký thỏa thuận về nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok với Trung Quốc vào ngày thứ Năm (25/9)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Bất động sản

3

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 của nhà sáng lập Ecopark

Bất động sản

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy