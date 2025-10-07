Quỹ Diamond sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng

Quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 13,2 nghìn tỷ. Trong kỳ cơ cấu tới, dự báo quỹ này sẽ bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm ngân hàng...

Bộ chỉ số HoSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý 4/2025 trong tháng này.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Theo đó, ngày chốt số liệu là 30/9/2025 và kết quả sẽ công bố vào ngày 15/10/2025 đối với chỉ số VN30 và ngày 20/10/2025 đối với chỉ số VNDiamond và VNFIN Lead. Thông thường, các quỹ ETF mô phỏng các chỉ số này sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào 31/10/2025.

Với chỉ số VNDiamond, dựa trên số liệu ước tính vào ngày 30/9/2025, SSI Research dự báo các thay đổi như sau: VIB có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond.

Ước tính VIB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn tiêu chí về hệ số FOL là hệ số giữa tỷ lệ đang nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài so với tỷ lệ sở hữu tối đa điều chỉnh. Trong đó, cổ phiếu cần nằm trong Top 25 cổ phiếu có hệ số FOL cao nhất trong hai kỳ liên tiếp. VIB đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 20,5% xuống còn 4,99% từ ngày 1/7/2024, khiến hệ số FOL của VIB giảm xuống còn 25%, thấp hơn ngưỡng yêu cầu tối thiểu là 65% đối với cổ phiếu đã thuộc rổ chỉ số.

Do trong kỳ rà soát Q2/2025, VIB đã vào Rổ chờ loại nên không đủ điều kiện giữ lại ở chỉ số trong kỳ này.

CTD có thể vào Rổ duy trì và tăng tỷ trọng trong rổ chỉ số. CTD đã thuộc rổ lần đầu vào chỉ số trong kỳ trước và thỏa mãn tất cả các điều kiện kỳ này. Do đó, cổ phiếu được vào rổ cổ phiếu duy trì.

Hệ số %wS - Giới hạn trọng số cho cổ phiếu duy trì, lần đầu, chờ loại ra, áp dụng cho CTD tăng từ 50% lên 100%, giúp cổ phiếu có tỷ trọng cao hơn trong rổ chỉ số.

Trong khi đó, không có cổ phiếu mới được thêm vào chỉ số VNDiamond kỳ này.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, với 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và 9 cổ phiếu thuộc ngoài ngành ngân hàng. Trong đó, 9 cổ phiếu Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trên thị trường, hiện có 6 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, ABF VNDiamond và một ETF mới niêm yết là VFCVN Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 13,8 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/9/2025.

Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 13,2 nghìn tỷ đồng tại thời điểm viết bài. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 4,7%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 8,4% xuống còn 345 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +14,2%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -1 nghìn tỷ đồng.

Ước tính số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ DCVFMVN Diamond như sau: Cổ phiếu được mua nhiều nhất gồm ACB được mua 7 triệu cổ phiếu, FPT 4 triệu cổ phiếu và CTD 1,5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bị bán nhiều nhất gồm TCB bị bán ra 7,7 triệu cổ, TPB 4,39 triệu cổ, MBB bị bán 3,27 triệu cổ, VIB bị bán ra toàn bộ 2,39 triệu cổ; VPB bị bán 2,5 triệu cổ; OCB bị bán 2,6 triệu cổ; ngoài ra HDB cũng bị bán 1,3 triệu cổ.