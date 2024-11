Quy định bố trí 20% quỹ đất dự án cho nhà ở xã hội: Khó xử lý vi phạm

Trong vụ án này, các bị can và những người liên quan đã nộp lại hơn 90,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng kê biên loạt nhà đất của các bị can.

Bộ Công an có công văn đề nghị UBND tỉnh, thành Bình Thuận, Long An, TPHCM, An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động đối với tài sản của 17 bị can trong vụ án.