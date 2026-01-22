Quy định mới về các loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Nghị định mới của Chính phủ đã quy định cụ thể các trường hợp phương tiện thiết bị, vật liệu xây dựng bị đình chỉ, thu hồi dán nhãn năng lượng; các phương tiện, thiết bị không đạt các quy chuẩn an toàn của phương tiện, thiết bị; có hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phải loại bỏ...

Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó, có các quy định liên quan đến việc quản lý phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và vật liệu xây dựng.

Chứng chỉ quản lý năng lượng được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực (21/1/2026) có giá trị đến hết ngày 31/12/2030.

Nghị định quy định nhãn năng lượng gồm 3 loại gồm: nhãn so sánh, nhãn xác nhận. Cụ thể, nhãn so sánh là nhãn cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, loại năng lượng sử dụng, hiệu suất năng lượng và các thông tin khác giúp người tiêu dùng so sánh với các sản phẩm, vật liệu xây dựng, phương tiện, thiết bị cùng loại trên thị trường để nhận biết và lựa chọn sản phẩm, vật liệu xây dựng, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Nhãn xác nhận là một loại nhãn dán trên các sản phẩm, phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng có đặc tính nhiệt, mức tiêu thụ năng lượng hoặc chỉ số hiệu suất năng lượng đã đạt hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn quy định.

Với nhãn năng lượng của phương tiện là nhãn cung cấp các thông tin liên quan đến loại năng lượng sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng và kiểu loại phương tiện.

Nhãn năng lượng cho các thiết bị. Ảnh minh họa

Chỉ số hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị; mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện và đặc tính nhiệt của vật liệu xây dựng được quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ chỉ số hiệu suất năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng và đặc tính nhiệt, quy định mức hiệu suất năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng và đặc tính nhiệt trong các nhãn so sánh và nhãn xác nhận nêu trên.

Theo quy định các trường hợp dán nhãn năng lượng giả; dán nhãn năng lượng khi chưa thực hiện công bố dán nhãn năng lượng theo quy định; nhãn năng lượng không đúng nội dung, quy cách hoặc ghi sai thông số hiệu suất năng lượng (đối với thiết bị), mức tiêu thụ năng lượng (đối với phương tiện) hoặc đặc tính nhiệt (đối với vật liệu xây dựng) sẽ bị đình chỉ dán nhãn nhăn lượng.

Nghị định cũng quy định đình chỉ, thu hồi dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng trong các trường hợp có gian dối trong hồ sơ công bố dán nhãn năng lượng; Kết quả thử nghiệm về hiệu suất năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng hoặc đặc tính nhiệt không đúng với thông tin đã công bố; Bị xử phạt từ 02 lần do vi phạm quy định.

Theo Nghị định này, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng sử dụng năng lượng thuộc danh mục phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng có trách nhiệm gửi báo cáo hàng năm về UBND cấp tỉnh nơi đặt cơ sở sản xuất, đăng ký kinh doanh.

Cùng với đó, hàng năm, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu đã công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng có trách nhiệm thống kê về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị, vật liệu được dán nhãn năng lượng đã đưa ra thị trường trong năm; gửi báo cáo về bộ quản lý chuyên ngành trước ngày 01/3 năm tiếp theo.

Nghị định quy định các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ. Đó là các phương tiện, thiết bị không đạt các quy chuẩn an toàn; có hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; đồng thời không phù hợp tình hình phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.

Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị. Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo quy định trên.