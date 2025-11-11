Quy định về định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số

Việc thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng chữ ký số một cách minh bạch, an toàn...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 28/2025/TT-BKHCN, quy định định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc triển khai Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và Nghị định số 23/2025/NĐ-CP.

Thông tư này không chỉ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về chữ ký số mà còn tạo cơ sở thống nhất giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy trong nước, đồng thời hướng tới khả năng công nhận và liên thông chứng thư chữ ký số với các quốc gia khác trong tương lai.

Thông tư 28/2025/TT-BKHCN bao gồm 3 điều và 5 phụ lục kỹ thuật, áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia, dịch vụ tin cậy, và các tổ chức nước ngoài có đề nghị công nhận tại Việt Nam.

Nội dung chính của Thông tư quy định cụ thể định dạng của chứng thư chữ ký số, bao gồm các dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, cấp dấu thời gian, và chứng thực thông điệp dữ liệu. Các thông tin này được thể hiện theo định dạng dữ liệu phù hợp với chuẩn quốc tế X.509 v3, đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và khả năng kiểm tra hiệu lực của chứng thư.

Việc thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng chữ ký số một cách minh bạch, an toàn, mà còn là nền tảng kỹ thuật cần thiết để xây dựng niềm tin số, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang hoạt động hợp pháp sẽ có 2 năm để rà soát, cập nhật định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số công cộng đáp ứng quy định mới.