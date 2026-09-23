Quỹ ETF niêm yết tại Hàn Quốc đổ mạnh tiền vào Việt Nam

Dòng vốn vào ròng tuần qua tập trung chủ yếu ở quỹ Kim Kindex VN30 khi quỹ này có tuần thứ hai hút ròng mạnh, với hơn 73 triệu USD, phản ánh dòng vốn tích cực từ quỹ ETF niêm yết tại thị trường Hàn Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ có tuần phân hóa giữa các chỉ số, trong đó nhóm Công nghệ và Y tế giữ dòng tiền, trong khi Tài chính suy yếu. Chỉ số Dow Jones tiếp tục có hiệu suất kém nhất với mức giảm 1,69%, theo sau là S&P 500 giảm 0,08%, trong khi Nasdaq tăng 0,72% so với tuần trước.

Theo thống kê từ Yuanta, dòng vốn vào các quỹ ETF Mỹ tăng mạnh lên gần 60 tỷ USD. Sự gia tăng chủ yếu đến từ nhóm ETF cổ phiếu khi hút ròng hơn 32 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp dòng vốn quay lại hút ròng, có thể nhờ sức hút từ nhóm Công nghệ.

ETF trái phiếu Mỹ vẫn duy trì dòng vốn và tăng lên hơn 9,7 tỷ USD, tương đương tăng 133% so với tuần trước. Các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn sụt giảm đáng kể khi chỉ hút thêm hơn 1,2 tỷ USD, giảm 76% so với tuần trước.

ETF trái phiếu ngoài Mỹ cũng diễn biến cùng chiều khi dòng vốn suy giảm 63%, ghi nhận hút ròng gần 1,6 tỷ USD. Dòng vốn vào ETF hàng hóa hút ròng mạnh hơn 2,6 tỷ USD, tăng 1.101% so với tuần trước, phản ánh dòng vốn phân bổ mạnh vào nhóm kim loại quý và hàng hóa như Dầu trong bối cảnh giá Dầu tăng mạnh.

Dòng vốn toàn cầu trong tuần qua có xu hướng quay lại Mỹ, trong khi các khu vực còn lại ghi nhận sự suy giảm dòng vốn rõ rệt. Trong bối cảnh lợi suất có xu hướng tăng mạnh, giá Dầu neo cao, dòng vốn vẫn lựa chọn Mỹ nhờ ưu thế sở hữu nhóm Công nghệ vốn hóa lớn. Ngoài ra, một số thị trường có câu chuyện riêng như Việt Nam cũng là điểm sáng nhờ yếu tố nâng hạng thị trường.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại tiếp tục xu hướng rút ròng khỏi tài sản cổ phiếu nhưng tập trung chủ yếu tại thị trường Hàn Quốc, ghi nhận dòng vốn rút lên tới 6,5 tỷ USD, bỏ xa các thị trường còn lại như Ấn Độ với 715 triệu USD và Đài Loan với 196 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hút ròng hơn 100 triệu USD.

ETF vào khu vực Đông Nam Á duy trì cường độ hút vốn hơn 111 triệu USD, giảm 4% so với tuần trước. Đây là tuần thứ ba liên tiếp dòng vốn vào ròng tích cực. Singapore tiếp tục là quốc gia hút vốn mạnh với gần 106 triệu USD, theo sau là Thái Lan với 44 triệu USD.

Ngược lại, Indonesia và Việt Nam bị rút ròng lần lượt 25 triệu USD và 8,6 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục hút ròng trong tuần thứ hai liên tiếp, với hơn 65 triệu USD. Tuy nhiên, dòng vốn tập trung chủ yếu ở quỹ Kim Kindex VN30 khi có tuần thứ hai hút ròng mạnh, với hơn 73 triệu USD, phản ánh dòng vốn tích cực từ quỹ ETF niêm yết tại thị trường Hàn Quốc này.

Ở chiều ngược lại, đa số các quỹ còn lại ghi nhận dòng vốn rút ròng như DB FTSE (2,4 triệu USD), E1VFVN30 (2,2 triệu USD), FUKIVFS (1,7 triệu USD).

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.639 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động cơ cấu của hai quỹ ETF ngoại và FTSE Russell Global Equity Index Series bắt đầu mua vào cổ phiếu Việt Nam. FPT (571 tỷ đồng), HDB (462 tỷ đồng), BSR (423 tỷ đồng) dẫn đầu danh sách mua ròng trong tuần. Ngược lại, VIC (1.073 tỷ đồng), VHM (709 tỷ đồng), VIX (198 tỷ đồng) dẫn đầu danh sách bán ròng.