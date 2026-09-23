Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp duy trì mức cao 9,5%/năm, riêng nhóm bất động sản 10,5%

Trong tháng 8, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 61,5 nghìn tỷ đồng, tăng 48,7% so với tháng 7 và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành trong tháng đạt 36,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 59% tổng giá trị phát hành tháng 8.
Trong khi đó, giá trị phát hành của nhóm Bất động sản tăng gấp 4 lần so với tháng 7, đạt 20 nghìn tỷ đồng, với một số đợt phát hành quy mô lớn từ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hưng Long (7 nghìn tỷ đồng, lãi suất 10,6%, kỳ hạn 84 tháng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang (7 nghìn tỷ đồng, lãi suất 10,6%, kỳ hạn 60 tháng) và Công ty Cổ phần Vinhomes (3 nghìn tỷ đồng, lãi suất 11% - 12,5%, kỳ hạn 24 - 36 tháng).
Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 384,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 8 tháng năm 2026 vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 9,5%, cao hơn so với mức bình quân 7,3% của năm 2025.
Xét theo phương thức phát hành, trái phiếu riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với 85% tổng giá trị phát hành, tương đương 327 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng là nhóm ngành có quy mô phát hành lớn nhất, đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 50% tổng giá trị phát hành. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8,5%/năm, trong khi kỳ hạn bình quân đạt 5,2 năm.
Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm: TCB (25 nghìn tỷ đồng), STB (20 nghìn tỷ đồng) và MBB (19,9 nghìn tỷ đồng).
Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 42%, với tổng giá trị phát hành đạt 161,3 nghìn tỷ đồng, tăng 147,3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất bình quân gia quyền đạt 10,5% và kỳ hạn bình quân ở mức 3,6 năm.
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tăng mạnh trong tháng 8. Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 8 đạt khoảng 30 nghìn tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 82% so với tháng 7.
Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm gần 91%, với trị giá mua lại khoảng 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 8 tháng năm 2026, khoảng 198,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua lại chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, chiếm 87% giá trị mua lại, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.
Khoảng 57 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong bốn tháng cuối năm. MBS ước tính khoảng 57 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong các tháng còn lại của năm 2026, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 74,5%, tương đương 42,4 nghìn tỷ đồng.
Về tình hình chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tháng 8 ghi nhận một mã trái phiếu chậm trả lần đầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.
Lũy kế đến hết tháng 8, tổng giá trị phát hành của trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt gần 43,4 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.
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