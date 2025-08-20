Thứ Tư, 20/08/2025

Chứng khoán

Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"

Thu Minh

20/08/2025, 21:03

Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã nổi lên như một trong những thị trường hoạt động tốt nhất toàn cầu, phản ánh sự quan tâm mới từ nhà đầu tư và sức bền vững của nền kinh tế.

Giữa bối cảnh biến động toàn cầu kéo dài, Việt Nam nổi bật giữa các nền kinh tế đang phát triển, được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP vững mạnh, lạm phát được kiểm soát, quản lý tiền tệ ổn định và các cải cách cấu trúc đang diễn ra nhằm mở rộng thị trường cho vốn nước ngoài.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Việt Nam đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, vượt trội so với các đối thủ lớn trong ASEAN - có mức lợi nhuận dao động từ -5% đến +10% - và đứng trong số những nhà dẫn đầu của các thị trường mới nổi và biên giới.

Trong suốt thập kỷ qua, thị trường đã mang lại lợi nhuận hơn 100% tính theo đồng USD - gần gấp đôi hiệu suất của toàn bộ ASEAN và hơn gấp đôi cổ phiếu của Trung Quốc trong cùng giai đoạn. Sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.

Sự vượt trội bền vững này đến từ sự kết hợp giữa động lực tăng trưởng nội địa, khả năng tiếp cận thị trường cải thiện và nhận thức của nhà đầu tư ngày càng tích cực so với các đối thủ trong khu vực.

Trong bối cảnh này, Quỹ Lumen Việt Nam (LVF) đã duy trì hiệu suất ổn định, mang lại tỷ suất lợi nhuận 17,07% tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2025. Quỹ vẫn vượt trội hơn so với hầu hết các đối thủ trong nhóm thị trường mới nổi và biên giới. 

Trong khi các nhà đầu tư trong nước dự kiến sẽ tiếp tục là động lực chính cho sự tham gia thị trường trong ngắn hạn, việc đảo chiều bền vững trong dòng vốn nước ngoài có thể củng cố thêm động lực. Chu kỳ cắt giảm lãi suất đang diễn ra của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cải thiện điều kiện thanh khoản toàn cầu, tạo ra một bối cảnh thuận lợi hơn cho dòng vốn đổ vào các thị trường tăng trưởng cao như Việt Nam.

Song song đó, việc FTSE Russell dự kiến nâng cấp từ thị trường biên giới lên thị trường nổi bật được xem là một yếu tố cấu trúc quan trọng.

Việc Việt Nam theo đuổi nâng cấp này vẫn là một trong những chủ đề quan trọng nhất cho năm 2025. VN-Index đã nằm trong danh sách theo dõi của FTSE Russell để phân loại lại từ tháng 9 năm 2018 và được kỳ vọng sẽ được nâng lên trạng thái Thị trường Nổi bật thứ cấp vào tháng 9 năm nay, sau các cải cách quy định đã loại bỏ "yêu cầu tiền cấp trước" - tiêu chí duy nhất chưa được đáp ứng cho việc gia nhập FTSE.

Dựa trên vốn hóa thị trường và tính thanh khoản hiện tại, Việt Nam có thể có tỷ trọng ước tính từ 0,6% đến 1% trong Chỉ số Thị trường Nổi bật FTSE. Điều này sẽ chuyển thành dòng vốn thụ động tiềm năng khoảng 730 - 900 triệu USD. Quan trọng hơn, việc phân loại là Thị trường Nổi bật sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của Việt Nam đối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu, mở rộng sự bao gồm của nó trong vũ trụ đầu tư và có khả năng thu hút dòng vốn quỹ chủ động lớn hơn đáng kể trong trung hạn

"Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà tăng trưởng mạnh mẽ kết hợp với sự chuyển đổi cấu trúc có ý nghĩa. Các yếu tố kinh tế vĩ mô mạnh mẽ, sự tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp bền vững, khả năng tiếp cận thị trường cải thiện, phát triển cơ sở hạ tầng và thị trường tài chính đang diễn ra, cùng với việc dự kiến nâng cấp lên trạng thái thị trường mới nổi FTSE, đều hỗ trợ cho một câu chuyện tái định giá đang diễn ra.

Trong khi sự biến động ngắn hạn có thể phát sinh từ các yếu tố bên ngoài, Việt Nam ngày càng được công nhận là một lựa chọn chiến lược cho các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm cả tăng trưởng và sự đa dạng trong danh mục đầu tư thị trường mới nổi của họ", quỹ này nhấn mạnh. 

