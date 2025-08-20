Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên HoSE dự báo tăng trưởng lợi nhuận 17% năm 2026

Theo ước tính của KIM Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán HoSE có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15% trong năm nay và khoảng 17% cho năm sau, một tốc độ tăng trưởng khá tích cực.

Trao đổi với báo giới về xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, ông Trương Vĩnh An, CFA, Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam, cho rằng chứng khoán đang ngày càng thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân đặc biệt là giới trẻ.

Thứ nhất là lãi suất tiết kiệm trong khoảng mười mấy năm qua đã giảm rất nhiều, mặt bằng lãi suất trước đây khoảng 8% - 10% và thậm chí một số năm đặc biệt trên 10%. Còn hiện tại, mặt bằng lãi suất giảm, chỉ còn khoảng 4% - 5%/ năm, hiệu quả gửi tiết kiệm giảm đi rất nhiều.

Lý do thứ hai là các kênh đầu tư truyền thống như vàng hay bất động sản, đều có những bất cập nhất định, ví dụ như mua vàng phải tích trữ về mặt vật lý, đôi khi mua cũng rất khó và cất trữ không an toàn; bất động sản có những vấn đề về pháp lý phức tạp…

Chính vì vậy kênh chứng khoán nổi lên như một xu hướng mới và có nhiều tiện lợi để nhà đầu tư có thể lựa chọn, đặc biệt là những người trẻ, họ chỉ cần một thao tác trên smartphone là có thể ngay lập tức mua hoặc bán tất cả số lượng cổ phiếu mong muốn và tiền có thể ngay lập tức về tài khoản, khi bán thì tính thanh khoản rất cao.

Chứng khoán cũng không đòi hỏi một số vốn lớn, ví dụ như chúng ta mua bất động sản cần một số vốn tương đối lớn, nhưng với chứng khoán chỉ cần một số tiền rất nhỏ 5 - 10 triệu, thậm chí là 1 - 2 triệu là có thể đầu tư, và chứng khoán có thể đảm bảo tỉ lệ sinh lời trong dài hạn.

Đặc biệt, đối với kênh chứng khoán các nhà đầu tư còn có thể ủy quyền cho các đơn vị đầu tư chuyên nghiệp như các quỹ đầu tư. Xu hướng này không phải chỉ ở Việt Nam mà còn là một xu hướng đang rất phổ biến trên toàn thế giới.

Ở Hàn Quốc xu hướng đầu tư chứng khoán ở người trẻ đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt sau thời kỳ Covid. Và họ không chỉ đầu tư ở thị trường chứng khoán Hàn Quốc mà còn ở thị trường chứng khoán quốc tế như Mỹ hay Việt Nam, cũng như đầu tư vào một số tài sản số khác nữa.

Ông Trương Vĩnh An, CFA, Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam.

Ở Việt Nam, theo thống kê của quỹ KIM Việt Nam, có khoảng 74% các nhà đầu tư ở quỹ KDEF đang trong độ tuổi khá trẻ, trong khoảng từ hai mươi mấy đến ba mươi mấy tuổi. Còn theo một khảo sát khá thú vị của nền tảng Investing Pro đối với các nhà đầu tư lần đầu tiên tham gia đầu tư chứng khoán, kết quả cho thấy khoảng 30% số lượng nhà đầu tư lựa chọn đầu tư thông qua hình thức gián tiếp, tức là ủy thác cho công ty quản lý quỹ.

Nhận định về triển vọng thị trường, theo ông An, kinh tế Việt Nam 2025 đang tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu 8% trong năm nay và dự báo tăng 8% - 10% cho các năm tới, nhờ đầu tư công được đẩy mạnh, tín dụng tăng cao và cải cách thể chế quyết liệt. Với quyết tâm cao độ của Chính phủ, mục tiêu này là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về việc phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng, làm thay đổi cấu trúc tăng trưởng của nền kinh tế. Nếu chúng ta nhìn lại những năm trước đây, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế đến từ vốn đầu tư nước ngoài là chính, việc chuyển giao vốn và công nghệ từ FDI đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, đến thời điểm bây giờ và nhìn tới tương lai, nghị quyết này đã chỉ cho chúng ta thấy đã có sự thay đổi về vai trò trong động lực phát triển của nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Đó là nền tảng kinh tế tư nhân và động lực này còn chưa được khai phá nhiều và sẽ là một động lực rất mạnh trong tương lai.

Thị trường chứng khoán từ đầu năm đến giờ đã có sự tăng trưởng rất tốt. Nếu tính từ đầu năm, VN-Index đã tăng được khoảng 20%, còn nếu tính từ đáy tháng 4, tức là sau sự kiện thuế quan, VN-Index đã tăng đến 40%.

Cho dù nhìn ở góc độ nào thì xu hướng uptrend của thị trường chứng khoán cũng đang hình thành khá rõ và nếu chúng ta nhìn vào bức tranh kinh tế đã trải qua giai đoạn khó khăn trong năm 2022 – 2023, và sau đó phục hồi dần từ năm 2024, cũng như những dấu hiệu tăng tốc từ năm 2025, nền kinh tế sẽ mạnh hơn và nội lực doanh nghiệp cũng sẽ khỏe hơn nhiều so với trước đây.

Do đó, các doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Theo ước tính của KIM Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán HOSE có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15% trong năm nay và khoảng 17% cho năm sau, một tốc độ tăng trưởng khá tích cực.

Với mặt bằng định giá hiện tại khoảng 13 lần cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025, và nếu có sự kiện nâng hạng xảy ra chúng ta hoàn toàn có thể được nâng mức định giá lên 17, 18 lần là hoàn toàn khả thi, tức là upsize khoảng 30% cho mặt bằng định giá nói chung.